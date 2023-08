Coup d'État au Niger: le régime militaire ordonne l'expulsion de l'ambassadeur de France

Le régime militaire du Niger, au pouvoir depuis le coup d'État du 26 juillet dernier, a ordonné dans une lettre l'expulsion de l'amabassadeur de France à Niamay.

L'ultimatum est mis en application. Les militaires au pouvoir au Niger depuis le coup d'État du 26 juillet dernier ont annoncé, jeudi, avoir "instruit les services de police" afin de procéder à "l'expulsion" de l'ambassadeur de France à Niamey, dans un courrier adressé à Paris, après l'expiration lundi d'un ultimatum au diplomate français pour quitter le pays.

Selon cette lettre du ministère des Affaires étrangères datée de mardi, l'ambassadeur Sylvain Itté "ne jouit plus de privilèges et immunités attachés à son statut de membre du personnel diplomatique de l'ambassade de France". Ses "cartes diplomatiques et visas" ainsi que ceux des membres de sa famille "sont annulés", précise la lettre, ajoutant que les services de police nigériens "sont instruits afin de procéder à l'expulsion" de Sylvain Itté.

Un ultimatum refusé par Paris

Vendredi soir, les militaires au pouvoir avaient donné 48 heures au diplomate français pour quitter le territoire, ce que Paris a refusé, arguant que ce gouvernement était illégitime et n'avait aucune autorité pour fonder une telle requête. A l'expiration de ce délai, Sylvain Itté, dont Emmanuel Macron a salué mardi le travail, se trouvait toujours en poste à Niamey.

Jeudi, le porte-parole de l'état-major français, le colonel Pierre Gaudillière, a prévenu que "les forces militaires françaises sont prêtes à répondre à tout regain de tension qui porterait atteinte aux emprises militaires et diplomatiques françaises au Niger" et que "des dispositions ont été prises pour protéger ces emprises".