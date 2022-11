Coupe du monde: qui est Ghanim Al Muftah, le jeune Qatarien handicapé en duo avec Morgan Freeman?

Ghanim Al Muftah a été une des stars de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde au Qatar, ce dimanche. Ce jeune homme handicapé a fait un duo avec l'acteur Morgan Freeman devant des millions de téléspectateurs.

Ghanim Al Muftah, un jeune homme handicapé, a participé ce dimanche à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde de foot. Il fallait oser, les organisateurs qatariens l’ont fait, devant 60.000 spectateurs et des centaines de millions de téléspectateurs: Ghanim Al Muftahs’est avancé au centre du stade avec l’acteur américain Morgan Freeman.

Il souffre d’une maladie rare qui se caractérise par une absence de vertèbres et qui fait que très concrètement, il a une tête, des épaules et le haut du torse d’une taille normale, mais le reste du corps est minuscule.

Ghanim Al Muftah était aux côtés de l’acteur américain, héros de “Les Évadés" ou de “Million Dollar Baby”, qui a dû s'asseoir par terre pour être un peu plus à la hauteur de son partenaire. Ensemble, le jeune qatarien et le grand acteur ont eu un court dialogue pour appeler à la tolérance, au respect, et à voir la beauté au-delà des différences.

>> Suivez RMC sur Google pour retrouver les dernières actualités

Un combat pour la visibilité des personnes handicapées

Ce garçon est très connu au Qatar grâce à ces réseaux sociaux. Il a trois millions d'abonnés sur Instagram, un million sur sa chaîne YouTube. Il publie des vidéos où on le voit monter dans son immense 4x4 avec une agilité impressionnante, d’autres où il se rend à la fac assis sur un skateboard électrique. Sur la première page de son site internet, il proclame: “Rien n’est impossible”.

À 20 ans, il termine ses études de sciences politiques et rêve de devenir diplomate. Mais il est aussi entrepreneur et a notamment monté une entreprise de vente de glaces.

La Fifa l’a nommé ambassadeur de cette Coupe du monde 2022, et de fait, il profite de cette Coupe du monde pour rencontrer toutes les stars qui se pressent au Qatar en ce moment. Et si son combat, c’est la visibilité des personnes handicapées, il a fait dimanche quelque chose d'extraordinaire en participant à cette cérémonie d’ouverture.