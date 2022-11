Peut-on regarder la Coupe du monde au travail?

Programmés à 11h, 14h ou encore 17h, de nombreux matchs de cette Coupe du monde 2022 au Qatar se déroulent pendant les heures de travail, en France. En principe, il n'est pas possible de regarder une compétition pendant le temps de travail, mais certaines entreprises font exception.

Tour de France, Jeux olympiques et maintenant Coupe du monde, les compétitions sportives sont nombreuses à se dérouler sur le temps du travail. Comment est-il donc possible de regarder un match qui se déroule, par exemple, à 11h?

En principe, c'est impossible. "La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles", est-il écrit dans le Code du travail.

En revanche, certains métiers permettent de suivre plus facilement ces matchs. Il peut s'agir, par exemple, des lieux où il y a des télévisions, comme les cafés, certains coiffeurs ou des points de restauration.

>> Ecoutez tous les matchs de la Coupe du monde en direct sur RMC

>> Découvrez la radio digitale RMC 100% Coupe du monde

Il peut y avoir des sanctions

Il est aussi possible, mais pas sans risque, de regarder discrètement sur son téléphone ou son ordinateur professionnel. Attention, là, cela pourrait avoir des conséquences. Si d'après l'accord de l'entreprise, l'ordinateur ne peut pas du tout être utilisé à des fins personnelles, cela peut être suivi de sanctions.

Il reste donc les pauses, prévues par le Code du travail. Pendant la pause méridienne, par exemple, un employé peut regarder le football. Le mieux reste, si un employé est très fan d'une équipe, de poser un jour de congé afin de pouvoir regarder le match sereinement.

>> Suivez RMC sur Google pour retrouver les dernières actualités

"Lâcher prise et faire confiance"

Certains n'ont même pas besoin de se poser ces questions car l'entreprise a déjà trouvé la solution. C'est le cas dans une start-up parisienne où les salariés sont autorisés à regarder les matchs.

"Clairement ça change du tout au tout. Dans mon ancienne boite, je regardais juste si le score bougeait parce que je ne pouvais pas suivre en direct", affirme Dejan, l'un des employés.

La télévision est donc allumée dans l'open space et un écran géant sera installé quand les Bleus joueront. Pour autant, ce temps de travail ne va pas être perdu. Il sera rattrapé.

"C’est facile de s’organiser, de travailler un peu plus tôt le matin ou un peu plus tard le soir et se libérer 1h30 pour regarder le match", estime Emma, salariée de l'entreprise.

Ce côté convivial permet de souder l'équipe. "Moi je considère qu’en 2022, après deux années de Covid, ce qui compte, c’est de recréer du lien physique entre les gens et ça demande, de temps en temps, de lâcher un peu prise et de faire confiance aux gens", conclut Jacques d'Arrrigo, le co-fondateur de cette entreprise.