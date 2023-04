Emmanuel Macron demande à Xi Jinping de "ramener la Russie à la raison", le Kremlin réplique

Le voyage officiel d'Emmanuel Macron en Chine se poursuit avec un message adressé à la Russie de Vladimir Poutine, via ses alliés de Pékin.

Visite cruciale pour Emmanuel Macron en Chine, avec beaucoup d'enjeux autour de la guerre en Ukraine. Le président de la République a déclaré jeudi à son homologue chinois Xi Jinping qu'il comptait sur lui pour "ramener la Russie à la raison" vis-à-vis de l'Ukraine, les deux dirigeants appelant à des pourparlers de paix.

"Je sais pouvoir compter sur vous pour ramener la Russie à la raison et tout le monde à la table des négociations", a affirmé le chef de l'Etat français lors d'une rencontre bilatérale à Pékin.

Les deux dirigeants ont appelé à des pourparlers de paix et rejeté tout recours à l'arme nucléaire. Il faut "une reprise des discussions au plus vite pour bâtir une paix durable", a affirmé Emmanuel Macron, Xi Jinping plaidant pour "une reprise des discussions de paix le plus tôt possible".

Dialogue "franc et constructif" selon la France

Le chef d'Etat chinois a estimé que "les armes nucléaires ne peuvent pas être utilisées" et a condamné toute "attaque contre des civils" ainsi que tout "usage d'armes biologiques et chimiques, sous aucune circonstance". Même tonalité chez le président Macron. Il a rappelé qu'il fallait "qu'évidemment le nucléaire soit exclu totalement de ce conflit".

"A cet égard, chacun doit être rappelé à ses devoirs, en particulier la Russie qui a annoncé l'autre jour vouloir déployer en Biélorussie de telles armes, ce qui est non conforme aux engagements pris à vos égards, à nos égards et au droit international", a-t-il ajouté, dans des déclarations devant la presse, à l'issue de leur entretien. D'une durée d'une heure et demie, ce dernier a été qualifié de "franc et constructif" par la présidence française.

Le Kremlin adresse une fin de non-recevoir

Jeudi toutefois, le Kremlin a exclu la possibilité d'une médiation chinoise pour stopper les combats en Ukraine, car "la situation avec l'Ukraine est complexe, il n'y a pas de perspective de règlement politique". Si Pékin se dit officiellement neutre, Xi Jinping n'a jamais condamné l'invasion russe ni même parlé au téléphone avec son homologue ukrainien Volodomyr Zelensky. A l'inverse, il s'est rendu il y a peu à Moscou pour y réaffirmer son partenariat avec le président russe Vladimir Poutine, aux allures de front anti-occidental.

Au premier jour de sa visite d'Etat de trois jours, le président français a estimé mercredi que Pékin pouvait jouer un "rôle majeur" pour "trouver un chemin de paix" en Ukraine.