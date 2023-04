États-Unis: un détenu mort, "mangé par des insectes et des punaises de lit", dénonce sa famille

L'avocat de la famille de Lashawn Thompson, détenu aux États-Unis et mort en septembre 2022, a annoncé jeudi qu'il était mort après "avoir été mangé vivant par des insectes et des punaises de lit". Elle demande l'ouverture d'une enquête criminelle et la fermeture de l'établissement.

Que s'est-il passé dans la cellule de Lashawn Thompson entre juin et septembre 2022? Arrêté à Atlanta pour "délit mineur pour coups simples", il a été emmené à la prison du comté de Fulton, dans l'État de Géorgie (États-Unis) et placé dans l'aile psychiatrique en raison de problèmes de santé mentale, rapporte CBS News.

Sauf qu'en trois mois, l'état de santé du détenu, âgé de 35 ans, s'est fortement dégradé et il est mort au mois de septembre.

Sa famille et leur avocat ont tenu une conférence de presse ce jeudi, indiquant que Lashawn Thompson avait été "mangé vivant par des insectes et des punaises de lit". D'après eux, "lorsque le corps du détenu a été trouvé, l'une des agents de détention a refusé de lui faire un massage cardiaque parce que, selon ses mots, elle a eu peur".

Des images insoutenables

Ils demandent l'ouverture d'une enquête criminelle, la fermeture de la prison et la construction d'une nouvelle, explique CNN.

Lors de cette prise de parole, la famille a apporté des images insoutenables. On y voit la cellule de Lashawn Thompson dans un état déplorable, ainsi que le corps de l'homme, plein d'insectes.

"Sa cellule n'était pas même pas adaptée pour un animal malade. C'est inexcusable et déplorable", a dénoncé l'avocat de la famille, Michael Harper.

D'après NYTV, la famille de Lashawn Thompson a dit avoir obtenu des dossiers montrant que les agents de la prison avaient bien remarqué que sa santé se dégradait, mais qu'ils n'avaient rien fait pour l'aider.

Des financements supplémentaires demandés

Selon un document envoyé à CNN, le bureau du médecin légiste du comté de Fulton a indiqué que les causes du décès étaient indéterminées.

Le bureau du shérif du comté a déclaré dans un communiqué que la loi empêchait de partager des informations sur la santé du détenu lorsqu'il a été emprisonné "ou sur les décisions qu'il a prises concernant son droit d'accepter ou de refuser des soins médicaux", rapporte CNN.

En septembre 2022, le shérif du comté de Fulton Patrick Labat avait alerté sur la surpopulation carcérale extrême et avait demandé des financements supplémentaires.