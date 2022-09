Grande-Bretagne: Liz Truss succède officiellement à Boris Johnson

Liz Truss a été élue ce lundi Première ministre par ses pairs du parti conservateur et succède à Boris Johnson.

Liz Truss a été élue Première ministre de la Grande-Bretagne ce lundi par son parti. La cheffe de la diplomatie britannique, favorite de la course à la succession du démissionnaire Boris Johnson, s'est imposée face à Rishi Sunak.

La ministre des Affaires étrangères de 47 ans s'impose largement (57%) face à son ancien collègue des Finances Rishi Sunak (43%).

Un contexte social explosif en Grande-Bretagne

Liz Truss va poser ses valises à Downing Street dans un contexte économique et social explosif, avec une inflation qui dépasse les 10% et une hausse exorbitante des factures d'énergie qui menace les familles comme les écoles, les hôpitaux et les entreprises. La Grande-Bretagne est d'ailleurs touchée par de nombreuses grèves ces derniers mois.

Dans son discours de victoire elle promet "un plan audacieux" de baisse d'impôts et de croissance.

"Je m'attaquerai à la crise énergétique en m'occupant des factures d'énergie des gens, mais aussi en m'occupant des difficultés à long terme d'approvisionnement en énergie", a-t-elle ajouté, promettant une "grande victoire" à son parti lors des législatives prévues en 2024.

Elle devient la troisième femme Première ministre de l'histoire britannique après Margaret Thatcher et Theresa May. Mardi, elle sera reçue par la reine Elizabeth II au château de Balmoral, sa résidence estivale en Écosse, avant d’officialiser sa fonction et de former son gouvernement, et va devenir ainsi la 15e Premier ministre en 70 ans de règne de la reine Elizabeth II, cheffe d'Etat du Royaume-Uni.