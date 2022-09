Royaume-Uni: qui est Liz Truss, la favorite pour le poste de Premier ministre?

Le nom du nouveau Premier ministre du Royaume-Uni sera dévoilé ce lundi. Dans "Apolline Matin" ce lundi sur RMC et RMC Story, Nicolas Poincaré fait les présentations de Liz Truss, la favorite.

Liz Truss devrait devenir ce lundi la nouvelle Première ministre britannique. Il faut se méfier, parce que la politique anglaise réserve souvent des surprises, mais elle est la grande favorite pour succéder à Boris Johnson. Les sondages la donnent largement en tête de ce scrutin. Ce sont les membres du parti conservateur qui choisissent. Le vote a pris fin vendredi, mais le résultat sera proclamé ce lundi.

Liz Truss a 47 ans et deux enfants. Elle est née à Oxford, fille d’un prof de maths et d’une infirmière. A 21 ans, elle adhère au parti conservateur. Elle fait une courte carrière dans le privé puis se fait élire député. Et depuis dix ans, elle fait partie de tous les gouvernements. Ministre de l’Education, de la Justice, de l'Egalité femme-homme, et aujourd’hui ministre des Affaires étrangères.

Une carrière qui a failli être brisée par un scandale. La presse a révélé une liaison extra-conjugale. Elle a eu un député comme amant pendant 18 mois. La Première ministre de l’époque, Theresa May, a failli la virer mais finalement l’a rétrogradée à un poste ministériel moins important que celui de la Justice qu’elle occupait à ce moment-là…

Son modèle ? La dame de fer

Liz Truss a un modèle, Margaret Thatcher. La Première ministre des années 80, celle que l’on appelait la dame de fer, qui tenait tête aux syndicats, qui a déclenché une guerre contre l'Argentine pour ne pas céder les îlots des Malouines.

Liz Truss se veut aussi ferme et aussi libérale que son modèle. Sur le plan international, elle est considérée comme un faucon, c'est-à-dire une va-t’en guerre. Elle a en tout cas défendu des positions très fermes contre Vladimir Poutine après l’agression de l’Ukraine.

En 2016, elle a voté contre le Brexit, mais depuis elle a retourné sa veste et c’est aujourd’hui au contraire une fervente militante de la sortie de l’Europe.

Pendant sa campagne, on lui a demandé, lors d’un meeting, si Emmanuel Macron était un ami ou un ennemi. Elle a répondu en plaisantant: "Le jury n’a pas encore délibéré", "je jugerai aux actes".

Le quotidien The New Statesman a expliqué ainsi cette déclaration surprenante: c’est parce que comme Margaret Thatcher, elle déteste vraiment les Français… Si elle est élue, Liz Truss se rendra ce mardi en Ecosse, à Balmoral, pour rencontrer la reine Eliabeth II. Elle deviendrait alors son 15e Premier ministre.