Guerre en Ukraine: attaque nocturne russe sur Odessa, un civil tué

La ville d'Odessa a été frappée par une attaque nocturne, dans la nuit de samedi à dimanche, provenant de la Russie. Un civil a été tué et quinze personnes blessées, dont des enfants.

La Russie a mené une attaque contre la ville portuaire d'Odessa dans la nuit de samedi à dimanche, a annoncé le gouverneur de la région, rapportant la mort d'un civil et plus d'une quinzaine de blessés, dont des enfants.

"Malheureusement, nous avons un civil tué en conséquence de l'attaque nocturne terroriste des Russes sur Odessa", a écrit sur Telegram le gouverneur Oleg Kiper.

Un peu plus tôt, il avait fait état d'une "attaque russe à 3 heures". "A Odessa, 18 victimes dont quatre enfants. Quatorze personnes ont été transférées dans des hôpitaux de la ville, trois étaient des enfants", a-t-il dit, précisant que les secours étaient sur place.

Oleg Kiper avait d'abord mentionné des "dommages causés à des infrastructures civiles, des bâtiments résidentiels et une institution religieuse". Au même moment, le chef de l'administration présidentielle, Andriy Yermak, a réclamé "plus de systèmes de missiles de défense" et de missiles tactiques pour l'Ukraine.

L'Unesco condamne

Odessa, qui fait depuis janvier partie du patrimoine mondial de l'humanité, est régulièrement visée par des frappes russes. La ville a notamment vécu une "nuit d'enfer" jeudi, Kiev accusant Moscou de viser spécifiquement les infrastructures portuaires pour empêcher toute reprise éventuelle des exportations ukrainiennes de céréales.

L'Unesco a de son côté "fermement condamné" vendredi des frappes russes contre "plusieurs musées" qui "ont subi des dommages".