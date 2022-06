Guerre en Ukraine: Bruxelles recommande d'accorder le statut de candidat à l'UE à l'Ukraine, Zelensky salue une décision historique

La Commission européenne recommande d'accorder à l'Ukraine et à la Moldavie le statut de candidat à l'Union europénne, a annoncé sa présidente Ursula von der Leyen. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky salue une décision historique.

La Commission européenne a recommandé aux Etats membres d'accorder à l'Ukraine et à la Moldavie le statut de candidat à l'Union européenne, a annoncé vendredi la présidente de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen.

Concernant le cas de l'Ukraine, "la Commission recommande au Conseil, premièrement, de donner à l'Ukraine une perspective européenne et, deuxièmement, de lui accorder le statut de candidat. Ceci, bien entendu, à condition que le pays procède à un certain nombre de réformes importantes", a déclaré la responsable lors d'une conférence de presse.

"Nous savons tous que les Ukrainiens sont prêts à mourir pour défendre leurs aspirations européennes. Nous voulons qu'ils vivent avec nous, pour le rêve européen", a ajouté Ursula von der Leyen.

Cet avis vient au lendemain de la visite à Kiev d'Emmanuel Macron et des dirigeants allemands, italiens et roumains. Le chef de l'État avait soutenu cette idée d'un "statut de candidat immédiat" pour l'Ukraine.

Une décision historique pour Zelensky

Sur Twitter, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué "une décision historique", une étape "qui rapprochera (l'Ukraine) certainement (de la) Victoire" et annonce attendre "le résulat positif du Conseil européen la semaine prochaine".

L'Ukraine est "prête" à travailler pour devenir "membre de plein droit" de l'Union, a assuré le président ukrainien à Ursula Von der Leyen.

L'unanimité requise

Cet avis de la Commission sera discuté par les 27 dirigeants de l'Union européenne lors du sommet européen des 23 et 24 juin. La décision devra être prise à l'unanimité pour que le feu vert soit donné.

Jamais un avis n'aura été rendu en si peu de temps sur une demande de candidature, une urgence due à la guerre menée par la Russie depuis plus de trois mois et qui s'inscrit dans le soutien apporté par les Européens à l'Ukraine face à Moscou. Paris, Berlin et Rome se sont prononcés pour l'octroi "immédiat" à l'Ukraine de ce statut officiel de candidat, jeudi lors d'une visite à Kiev du président français Emmanuel Macron, du chancelier allemand Olaf Scholz et du chef du gouvernement italien Mario Draghi, rejoints par le président roumain.

Avis sur la Moldavie

La Moldavie est aussi concernée par cet avis de recommandation de la Commission européenne pour accorder le statut de candidat à l'Union européenne, à la condition de mener à bien d'"importantes réformes".



Ursula Von der Leyen considère un statut de candidat "à condition que les dirigeants du pays gardent le cap" des réformes économiques et de la lutte anticorruption, "nous pensons que le pays a le potentiel pour être à la hauteur des exigences" d'une candidature, a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse.