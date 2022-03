Guerre en Ukraine : Comment les restaurants de Kiev travaillent pour soutenir les soldats ?

Cela fait 24 jours que l'Ukraine resiste à l'offensive russe, notre envoyé spécial à Kiev Nicolas Poincaré vous plonge dans l'un des secrets de cette résistance où des restaurants preparent des repas pour les soldats ukrainiens.

Depuis le début de la guerre, tous les restarants de Kiev sont fermés, mais beaucoup continue de travailler. Chaque restaurateur le fait à la hauteur de ses moyens.

Mais l'un d'entre eux dépasse tous les autres. Un restarateur ukrainiens de 34 ans qui possède 13 restaurants dans tous le pays. Des dizaines des volontaires s'activent dans ses restaurants à Kiev pour préparer des miliers de repas par jour pour les soldats ukrainiens. Le jeune homme voit les choses en grand :

"Il faut faire d'énormes réserves, notre but est de tenir encore un mois et demi avec des centaines de tonnes de nourritures. On a des hangars et des camions et on en cherche d'autres."