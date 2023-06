Guerre en Ukraine: Conflit entre Moscou et le groupe paramilitaire Wagner

Une guerre au sein même de la guerre en Ukraine. En Russie, un conflit oppose le pouvoir et le patron du groupe paramilitaire Wagner. Moscou l'accuse de mutinerie armée.

Un conflit interne à la Russie oppose le pouvoir et le patron du groupe paramilitaire Wagner, Yevgueni Prigojine qui a annoncé que ses troupes étaient entrées en Russie pour renverser le haut-commandement. Moscou l'accuse lui et ses hommes de mutinerie armée.



Le chef de Wagner affirme que l'armée russe a bombarbé ses camps et tué un "très grand nombre" de ses combattants, selon lui. Prigojine promet déjà des représailles contre la Russie, qui, elle, dément avoir mené ces frappes.

"Nous sommes 25 000, tous prêts à mourir", a lancé Prigojine.

Le chef de Wagner a même appelé vendredi soir à une mutinerie. Demandant aux soldats russes de le rejoindre pour "mettre fin au désordre" et "détruire tout ce qui sera sur notre route".

Sécurité renforcée à Moscou

En réponse à cette rébellion de Wagner contre l'état-major militaire russe, la sécurité a été renforcée à Moscou. Des activités antiterroristes sont en cours, annonce ce matin le maire de la capitale.

Le chef de Wagner assure que ses troupes, jusqu'à présent en Ukraine, sont entrées en Russie dans la ville de Rostov. Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrent des chars d'assaut, qui circulent dans cette ville du sud du pays. Impossible pour l'heure de déterminer si ces véhicules blindés appartiennent bien au groupe Wagner ou à l'armée russe.