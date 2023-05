Guerre en Ukraine: l'armée ukrainienne se dit prête à lancer sa contre-offensive

La guerre en Ukraine est loin d'être terminée. L'armée s'est considérablement renforcée ces dernières semaines avec des livraisons de chars par les pays de l'OTAN et se dit désormais prête à lancer une contre-offensive contre les Russes.

L'Ukraine va-t-elle lancer une contre-offensive contre les forces russes? Cette opération est évoquée depuis des mois et les autorités de Kiev se disent désormais prêtes. C’est ce qu’a déclaré vendredi le ministre de la Défense Ukrainien. “Nous sommes prêts, les préparatifs touchent à leur fin et cette offensive se fera, quand la météo le permettra, quand les chefs décideront et quand Dieu le voudra”, a-t-il indiqué.

Le ministre de la Défense laisse entendre que l’Ukraine n’attend plus d’importantes livraisons d’armes parce que l'essentiel des équipements promis ont été livrés. Ce que confirme l’OTAN. Son secrétaire général affirme que 98% de l’aide annoncée a effectivement été fournie. Concrètement, cela représente 1500 véhicules blindés et 230 tanks en plus de ceux dont l'Ukraine disposait déjà.

L'armée ukrainienne serait donc aujourd’hui à peu près au maximum de ce qu’elle peut espérer en termes d'équipements et d’effectifs. L’armée ukrainienne qui s’est par ailleurs révélée être une armée beaucoup plus forte qu’attendue. Lorsque Vladimir Poutine a lancé l'offensive le 24 février 2002, il était persuadé de ne faire qu’une bouchée de la “petite” armée ukrainienne. Les plans prévoyaient que les Russes allaient s’emparer de la capitale Kiev en quelques jours seulement.

Une armée considérablement renforcée

Seulement rien ne s’est passé comme prévu. L'armée russe s’est montrée moins efficace que ce que l’on attendait. Et l'armée ukrainienne bien plus performante que prévu. Pourquoi ? Et bien parce qu’en réalité pour l’Ukraine, cette guerre n’a pas commencé il y a un an, mais bientôt 10 ans. Dans le Dombass, les troupes ukrainiennes combattent les forces pro-russes depuis 2014. Et ce sont donc des troupes aguerries, plus expérimentées que les Russes qui leur font face.

C’est aussi une armée qui a incroyablement grossi depuis le début de la guerre. Ce n'était d'ailleurs pas une petite armée au départ. Elle comptait environ 200.000 militaires, c'est-à-dire autant que l’armée française qui se targue d'être une grande armée. Et depuis le début de la guerre, l'armée ukrainienne est passée de 200 à 700.000 combattants. Ce qui est phénoménal. L'Ukraine est devenue la sixième armée du monde en termes d’effectifs. Juste derrière la Russie, qui elle est passée d’un peu moins d’un million de soldats à un peu plus d’un million. Ce sont donc deux très grosses armées qui se font face.

L'armée ukrainienne s’est préparée tout l’hiver à une contre-offensive. On parle d’une douzaine de brigades, soit environ 50.000 hommes qui sont en réserve. Et neuf de ces douze brigades ont été entraînées par les pays de l’OTAN, en Pologne, en Allemagne et au Royaume-Uni. Des artilleurs ukrainiens sont aussi venus en France apprendre le maniement des canons César.

Des positions figées

Mais l’armée ukrainienne s’est surtout développée toute seule. En recrutant massivement des combattants volontaires, en utilisant toutes ses forces, la défense territoriale, la garde nationale, les policiers… Et aussi, une jeune génération de geeks qui ont fabriqué des drones et de nouveaux systèmes d'espionnage informatique. Sans parler de la motivation des soldats ukrainiens bien supérieure à celle de leurs ennemis. Il y a aussi les civils ukrainiens qui viennent en aide à leurs soldats en les nourrissant ou en les soignant, alors que les Russes combattent en terrain ennemi.

Malgré tout, si les Ukrainiens n’ont pas perdu, ils sont loin d’avoir gagné. C’est le paradoxe. Depuis près d’un an, il y a des bombardements, des combats, des pertes importantes dans les deux camps, mais les lignes de fond ne bougent presque plus.

On est dans une guerre de tranchées au sens propre comme au sens figuré. Avec deux puissances militaires qui se neutralisent. Et c’est pour sortir de cette impasse que les Ukrainiens rêvent et annoncent cette grande contre-offensive de printemps.