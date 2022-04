La Russie bannit de son territoire 29 représentants américains dont Mark Zuckerberg et Kamala Harris

Vingt-neuf responsables politiques et personnalités médiatiques dont Kamala Harris et Mark Zuckerberg sont désormais persona non grata sur le territoire russe.

La Russie a interdit jeudi l'entrée sur son territoire à 29 responsables politiques, personnalités médiatiques et hommes d'affaires américains en représailles aux sanctions prises par Washington contre Moscou pour son offensive contre l'Ukraine.



Parmi les personnes visées par cette mesure, dont la liste a été publiée par le ministère russe des Affaires étrangères, figurent notamment le dirigeant du géant du Web Meta, Mark Zuckerberg, et la vice-présidente américaine, Kamala Harris.

La Russie a évalement interdit l'entrée sur son territoire à 61 personnalités canadiennes en représailles aux sanctions prises par Ottawa contre Moscou. Ces citoyens canadiens, pour la plupart des responsables gouvernementaux ou militaires, "sont interdits d'entrée en Russie pour une durée indéterminée", a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.