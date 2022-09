Macron appelle le monde à "mettre le maximum de pression" sur la Russie pour un cessez-le-feu

Le président de la République, Emmanuel Macron, a appelé le monde à "mettre le maximum de pression" sur Vladimir Poutine pour obtenir "la paix et un cessez-le-feu" dans le cadre de la guerre en Ukraine.

Quelques heures après l'allocution de Vladimir Poutine qui s'est dit prêt à utiliser contre l'Occident "tous les moyens" de son arsenal, Emmanuel Macron a appelé ce mercredi la communauté internationale à "mettre le maximum de pression" sur le président russe Vladimir Poutine pour "cesser la guerre" en Ukraine.

"Nous restons dans une doctrine de ne pas participer à quelque escalade que ce soit. J'appelle au premier chef au cessez-le-feu et à la paix puis à mettre le maximum de pression sur Vladimir Poutine pour cesser la guerre."

Les décisions du président russe, qui a également annoncé la mobilisation de réservistes, conduisent à ce que la Russie soit "de plus en plus isolée dans une guerre qu'elle est la seule à vouloir, illégale et illégitime", a ajouté le président français en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, à New York, en saluant les récentes déclarations de la Chine et de l'Inde qui ont appelé à la fin de la guerre en Ukraine.

"J'en appelle à la raison et à la paix. Nous avons besoin de paix parce que nous avons d'immenses défi à relever" a déclaré le chef de l'État.

"Plus personne ne comprend les choix de la Russie"

"Je regrette le choix de Vladimir Poutine d'appeler à la mobilisation partielle et d'entraîner la jeunesse de son pays dans la guerre" a par ailleurs expliqué Emmanuel Macron expliquant que ce choix va "au contraire du sens de l'histoire et des intérêts de la Russie". Après avoir rencontré des chefs d'États africains, du proche et du Moyen-Orient, il déclare que "tous veulent la paix" et que "plus personne ne comprend les choix qui sont faits par la Russie".