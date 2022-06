Jubilé d'Elizabeth II: "Les Anglais, on les adore", Sandrine est venue de Rennes pour voir la reine

Des dizaines de milliers de Britanniques et de touristes venus du monde entier sont à Londres à partir de ce jeudi pour célébrer le jubilé de platine de la reine Elizabeth II. Certains sont même là depuis des jours avec leur tente pour avoir une chance d'apercevoir la souveraine.

C'est parti pour quatre jours de célébrations du règne de la reine Elzabeth II au Royaume-Uni. C'est le jubilé de platine de la souveraine, 70 ans après son couronnement, et les Britanniques et les pays du Commonwealth sont en ébullition. Quatre jours de festivités sont prévus en hommage à la monarque de 96 ans. "Plus de 200.000 événements locaux et fêtes de quartier à travers le Royaume-Uni sur les quatre jours du week-end" vont avoir lieu selon le gouvernement.

Les célébrations débutent ce jeudi matin à partir de 11h00, heure française, avec la traditionnelle parade militaire du "Salut aux couleurs". La famille royale doit à cette occasion apparaître au balcon de Buckingham Palace autour de la souveraine, un moment très attendu.

"Important d'être là pour ressentir leur ferveur"

Les plus grands fans de la reine ont passé la nuit devant le palais de Buckingham pour réserver la meilleure place et avoir une chance d'apercevoir la reine. C'est le cas de Sandrine, que nous avons rencontrée, et qui est venue de Rennes pour l'occasion.

"Ce n'est peut-être pas notre reine, pas notre histoire, mais je pense qu'elle fait partie de l'histoire de tout le monde. J'ai fait des études en Angleterre, les Anglais on les adore... Donc c'est important d'être là pour ressentir leur ferveur."

Des dizaines de milliers de personnes venues du monde entier sont attendues dans les rues de Londres pour fêter l'événement, et Sandrine sait qu'elle va devoir jouer des coudes si elle veut avoir une chance de voir quelque chose.

"Je sais que je ne verrai peut-être pas forcément grand-chose du haut de mes 1.60 m. mais d'y être et de ressentir l'état d'esprit, l'ambiance qui va y régner. Je pense que ce sera un beau moment."

La reine, assez affaiblie ces dernières années, pourrait faire au moins deux apparitions publiques pour ce jubilé de platine, notamment au balcon de Buckingham, qui sera scruté par les yeux et caméras du monde entier.