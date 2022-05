Élisabeth II: reine moderne et diplomate

Les Britanniques se préparent à fêter, pendant quatre jours, le jubilé de platine d'Élisabeth II. Portrait d'une reine moderne, diplomate qui passe peu à peu la main.

Les Britanniques se préparent à fêter, pendant quatre jours, un jubilé de platine, pour les 70 ans de règne d'Élisabeth II . La reine d'Angleterre, une part de l'Histoire mondiale à elle seule. Quatre jours de concerts, de parades militaires, de pique-niques,... A partir du 2 juin, jeudi prochain, il faut imaginer un 14 juillet gigantesque.

La reine Élisabeth II a traversé le temps. Symbole du Royaume Uni, la souveraine de 96 ans est montée sur le trône en 1952. Et malgré les déboires familiaux, les vents contraires qui ont relégué le Royaume-Uni au rang de puissance moyenne, elle est toujours là. Jamais salie par le moindre scandale personnel. Toujours présente, petit chapeau sur la tête. Soixante-dix ans de règne pour la monarque en exercice la plus âgée au monde. Seul Louis XIV a régné plus longtemps qu'elle.

Une reine diplomate

Élisabeth II, c'est une formidable diplomate. Elle a visité, en tant que reine, plus de 100 pays, elle a fait l'équivalent de 42 fois le tour de la terre. Elle s'est rendue 13 fois en France, plus que dans aucun autre pays européen.

Elle a connu 14 premiers ministres britanniques, de Winston Churchill à Boris Johnson. Son visage est partout: sur les billets de banque, les timbres, ou encore les boîtes aux lettres. Et sa popularité immense.

Une reine moderne mais fatiguée

Une monarque de 96 ans mais toujours moderne. La reine Élisabeth II est la première représentante de la couronne britannique à visiter la Chine, en 1996, et à s'adresser à la Chambre des représentants à Washington, en 1991.

En 1997, elle avait lancé le premier site internet officiel pour Buckingham Palace. En 2014 elle a envoyé son premier tweet, et en 2019 son premier post Instagram. Moderne !

Élisabeth II est aujourd'hui fatiguée. Agée de 96 ans et souffrant de difficultés pour se déplacer, elle a limité ses apparitions publiques et s'appuie désormais sur une canne. Elle passe progressivement le relais à son fils aîné Charles, 73 ans. Elle vit désormais repliée dans son château de Windsor, à l'ouest de Londres, après avoir déserté le palais de Buckingham depuis le début de la pandémie de coronavirus.