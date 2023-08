L'opposant russe Navalny condamné à 19 années de prison en plus, l'ONU demande sa libération

Alexeï Navalny, principal opposant à Vladimir Poutine et déjà emprisonné depuis début 2021, a été condamné à 19 années de prison supplémentaires.

Le principal opposant russe Alexeï Navalny, déjà emprisonné, a été condamné vendredi à 19 années de prison supplémentaires pour "extrémisme", une peine qu'il devra purger dans une nouvelle colonie pénitentiaire aux conditions particulièrement difficiles, à l'issue d'un nouveau procès pour "extrémisme" lors duquel l'opposant, qui comparaissait à huis clos, avait dit s'attendre à une peine "longue, stalinienne".

"Alexeï Navalny a écopé de 19 ans de régime spécial", soit une réclusion dans l'un des établissements les plus rudes du système carcéral russe, a indiqué sur Twitter sa porte-parole Kira Iarmych.

Dans la foulée, l'ONU a demandé la "libération immédiate" de l'opposant. Cette condamnation "suscite de nouvelles inquiétudes concernant le harcèlement judiciaire et l'instrumentalisation du système judiciaire à des fins politiques en Russie", a dénoncé le Haut-Commissaire aux droits de l'homme, Volker Türk, dans un communiqué.

"Une répression de plus en plus sévère" selon l'ONU

Les Etats "ont l'obligation de respecter (...) l'ensemble des droits à un procès équitable et à une procédure régulière pour tous les individus privés de liberté", a rappelé Volker Türk, appellant "les autorités russes à respecter ces obligations en cessant immédiatement les violations des droits humains de M. Navalny et en le libérant", a-t-il ajouté.

Cette nouvelle condamnation de la bête noire de Vladimir Poutine "intervient au milieu d'une répression de plus en plus sévère de la liberté d'expression et de l'opposition politique en Russie", note encore le plus haut responsable de l'ONU en matière de droits humains.

Le principal opposant russe a été emprisonné à son retour en Russie, début 2021, après avoir survécu in extremis à un empoisonnement qu'il impute aux services de sécurité russes agissant sur ordre du maître du Kremlin, puis il a été condamné à deux reprises.