Le président ukrainien devant le parlement français: que va dire Volodymyr Zelensky?

Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, doit prendre la parole devant les députés de l'Assemblée nationale ce mercredi après-midi à 15h.

Le président ukrainien s'exprimera par visio-conférence devant l'Assemblée nationale ce mercredi après-midi à 15h. C'est le Volodymyr Zelensky lui-même qui a demandé à intervenir. La stratégie du président ukrainien est bien rôdée: s'adresser aux parlementaires de chaque nation avec un discours percutant et personnalisé. Une stratégie qui fonctionne.

Devant chaque Parlement, les mots sont soigneusement choisis. Devant les Allemands, Volodymyr Zelensky a évoqué le mur de Berlin. Devant les Américains, Pearl Harbor et le 11-Septembre. "Imaginez Vancouver assiégé, l'aéroport de Montréal bombardé", a-t-il lancé aux parlementaires canadiens.

"Chaque téléspectateur peut se sentir directement visé"

L'objectif est clair pour Alexandre Eyries, enseignant chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Bourgogne: "Il a parfaitement compris que s'adresser aux parlementaires, aux élus du peuple, c'est s'adresser aux peuples. Chaque téléspectateur qui voit le discours peut se sentir directement visé ou ciblé".

Sur le même sujet Guerre en Ukraine: Total renonce au pétrole russe

Et selon lui, le président ukrainien devrait continuer cette stratégie aujourd'hui face aux parlementaires français: "La résistance, le martyr de Jean Moulin, l'importance du général de Gaulle dans cette action de résistance, c'est appris, c'est transmis, ça fait partie de notre mémoire collective". Des discours qui se terminent de la même façon, comme une signature, pour là aussi rassembler le plus possible: "Slavia Ukrainia", gloire à l'Ukraine, en français.