New York: une grue s'effondre en plein Manhattan, quatre blessés

Une grue en flammes s'est effondrée à New York, en plein Manhattan, faisant au moins quatre blessés dont un pompier. Plusieurs immeubles alentours ont été évacués par sécurité.

Une grue en flammes s'est partiellement effondrée ce mercredi à New York, en plein Manhattan, faisant au moins quatre blessés selon plusieurs médias américains. Plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent la partie haute de l'engin en flamme se détacher du tronc principal et tomber dans la rue, en frappant au passage un gratte-ciel et en lui occasionnant des dégâts.

Quatre blessés dont un pompier

L'accident a eu lieu sur la 10e avenue, entre la 40 et la 41e rue. Les autorités ont décidé la fermeture d'une partie de l'avenue où les débris sont tombés.

Au moins quatre personnes ont été blessées, dont un pompier selon un premier bilan. Plusieurs immeubles alentours ont été évacués pour des raisons de sécurité.