Opération d'Europol dans la mafia calabraise: pourquoi l'impact va être limité?

Europol a procédé a de nombreuses arrestations dans la mafia calabraise mercredi. L'un des clans ciblés par cette opération, est celui de San Luca. Ce clan a notamment beaucoup de relais à travers l'Europe et le monde.

La mafia calabraise touchée par une vaste opération de police. Europol a lancé mercredi plusieurs interventions simultanées en Italie, en France, en Espagne et dans d'autres pays européens. Des actions qui font suite à l'ouverture d'un dossier par le parquet fédéral belge d'une enquête reliant la Ndrangheta à l'importation et le trafic de 25 tonnes de cocaïne entre 2019 et 2022.

La 'Ndrangheta est aussi impliquée dans des affaires de violences, blanchiment d'argent et de corruption. Au total, 132 arrestations et des sociétés et biens immobiliers saisis, à hauteur de 25 millions d'euros. Il s'agit-là d'un grand coup porté à la Ndrangheta et au clan San Luca en particulier, l'un des plus influents de la mafia calabraise.

“Vu que c’est une des familles très puissantes, ça va certainement freiner l’arrivée de la cocaïne sur les côtes. Le clan a pris un vrai coup sur sa capacité de faire des activités criminelles”, indique Fabrice Rizzoli, spécialiste de la grande criminalité et des mafias.

Un impact finalement limité?

Mais l’impact de ce coup de filet sera cependant limité pour Fabrice Rizzoli. La mafia calabraise peut en effet s'appuyer sur une centaine d'autres clans pour son trafic.

“Ça ne va pas arrêter le flux de cocaïne en Europe. Il y a d’autres clans de la mafia calabraise qui sont tout à fait capables de faire venir de la cocaïne en Europe. On ne va pas manquer de marchés criminels dans les prochaines semaines”, assure-t-il.

Considérée comme la mafia la plus riche et plus puissante d'Italie, la Ndrangheta est présente dans plus de 40 pays dans le monde.