Saint-Etienne: la justice française favorable à l'extradition du pizzaïolo Edgardo Greco

En février dernier, l’histoire d’Edgardo Greco, un pizzaïolo italien de Saint-Etienne (Loire), avait fait grand bruit. Soupçonné d’être un ancien membre de la mafia calabraise, l’homme, qui avait été condamné à la prison à perpétuité en 2006 par la justice italienne et qui vivait en cavale depuis, pourrait être extradé vers l’Italie si son pourvoi en cassation s’avère infructueux.

La justice française a rendu jeudi un avis favorable à la demande des autorités italiennes d'extrader Edgardo Greco, un membre présumé de la mafia calabraise condamné en Italie et interpellé en février à Saint-Etienne (Loire) après 16 ans de cavale.

Le jugement de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon (centre-est), dont l'AFP a obtenu copie, "donne un avis favorable à la demande d'extradition d'Edgardo Greco présenté par la République italienne", après avoir donné acte de ce que l'intéressé "ne consent pas à (cette) extradition".

Joint par l'AFP, David Metaxas, le nouvel avocat du ressortissant italien interpellé le 2 février dernier à Saint-Etienne, où il travaillait dans la restauration, a annoncé qu'il formait "immédiatement un pourvoi en cassation".

"S'il va en Italie, il est mort judiciairement et physiquement. Emprisonné là-bas, il n'en sortira pas vivant", a réagi Me David Metaxas. "Notre but est qu'il puisse être rejugé en France", a poursuivi l'avocat, précisant qu'il allait "écrire en ce sens à la Première ministre" Elisabeth Borne.