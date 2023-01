Pourquoi Jacinda Ardern, Première ministre de Nouvelle-Zélande, démissionne

A la surprise générale, la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a annoncé qu'elle allait quitter le pouvoir, cinq ans et demi après son accession, en raison d'un épuisement total.

"Je n'ai plus assez d'énergie". Elle avait promis une "positivité sans relâche" en tant que Première ministre de Nouvelle-Zélande. Mais cinq ans et demi après sa prise de fonction, c'est une Jacinda Ardern épuisée qui a annoncé ce jeudi sa démission.

Cette travailliste de 42 ans, élue Première ministre en octobre 2017, n'a pas été épargnée pendant son premier mandat: pire attaque terroriste jamais vue en Nouvelle-Zélande, une éruption volcanique meurtrière et, comme ailleurs, la pandémie de Covid-19.

"Ces cinq années et demie ont été les plus épanouissantes de ma vie. Mais il y a aussi eu des défis à relever", a déclaré Jacinda Ardern jeudi. "Je sais ce que ce travail exige, et je sais que je n'ai plus assez d'énergie pour lui rendre justice. C'est aussi simple que cela", a-t-elle ajouté en annonçant sa démission.