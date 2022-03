Qui est Oksana Baulina, la première journaliste russe tuée en Ukraine?

Elle avait 42 ans et voulait filmer les dommages causés par un bombardement sur un centre commercial de Kiev, quand elle a été tuée. Oksana Baulina est la 6e journaliste à trouver la mort en Ukraine, mais la première de nationalité russe.

Oksana Baulina est la 6e journaliste à trouver la mort en Ukraine, mais la première de nationalité russe. Elle a été tuée mercredi à Kiev dans le quartier de Podil, au nord-ouest de la capitale. Elle avait 42 ans, elle travaillait pour le média indépendant "The insider". Oksana Baulina voulait filmer les dommages causés par un bombardement sur un centre commercial quand elle a été frappée par un tir de roquette. Un autre civil a été tué et deux personnes qui l’accompagnaient ont été blessées.

C’était une journaliste de conviction, une journaliste engagée comme on dit, que rien ne prédestinait à devenir reporter de guerre. Elle était Russe, vivait à Moscou. Pendant dix ans, elle a écrit pour la version russe du magazine de mode InStyle et pour le Time Out Moscow, le journal que lisent tous les touristes qui arrivent à Moscou.

Sa vie a basculé quand elle devenue productrice pour la FBK, la Fondation Anticorruption, l’ONG de l’opposant Alexeï Navalny, qui dénonce les magouilles et les fraudes de Vladimir Poutine et de ses amis.

Son militantisme lui a d’ailleurs valu quelques séjours en prison, notamment quand la police russe a pris d’assaut les locaux de la fondation. En 2021 - Navalny était déjà en prison - les tribunaux ont déclaré ces organisations "extrémistes", donc illégales.

Pour préserver sa vie, elle a dû quitter la Russie. C’est là où elle a commencé à travailler pour Insider, un média spécialisé dans l’investigation et le décryptage des fake news russes, dont le siège se trouve à Riga en Lettonie.

Elle se disait "fière d’exercer son métier préféré avec des putains de collègues"

Pourquoi était-elle partie en Ukraine? Pour raconter la guerre et la vie quotidienne des Ukrainiens sous les bombes. Elle se partageait entre Lviv, à l’ouest du pays, et la capitale, Kiev. Sur son mur Facebook, elle se disait "fière d’exercer son métier préféré avec des putains de collègues".

C’est l’occasion, ici, de rendre hommage au travail de tous les journalistes sur place, sans lesquels cette guerre serait sans image et les victimes de cette guerre sans voix et sans visage.

Depuis l’invasion russe, 5 autres journalistes ont perdu la vie. Le Franco-irlandais Pierre Zakrzewski et l’Ukrainienne Oleksandra Kuvshinova qui travaillaient pour la chaîne américaine Fox News, un documentariste américain, Brent Renaud, visé par des tirs à Irpin, et deux autres journalistes ukrainiens: Viktor Doudar, mort près de Mykolaïv et le cameraman Evgueni Sakoun, tué dans le bombardement de la tour de la télévision à Kiev au début du conflit.