Russie: le mystère Prigojine reste entier, malgré ses explications

Après sa "marche" vers Moscou samedi dernier, Evgueni Prigojine s’est exprimé mais n’a pas confirmé sa location, alors qu’il devait s’exiler en Biélorussie.

Le mystère Evgueni Prigojine demeure entier, après la tentative de putsch du week-end dernier. On ne sait pas avec certitude où il se trouve, ni ce qu’il va devenir. Mais le chef de la milice Wagner a commencé à s’expliquer. Il a pris la parole dans un enregistrement audio au téléphone, sans préciser où il se trouvait. Un monologue de 11 minutes pour justifier son action de samedi. L’objectif, explique-t-il, n'était pas de prendre le pouvoir à Moscou, mais d'empêcher la destruction de Wagner. Parce que selon lui, son armée de mercenaire était en danger. Elle devait cesser d’exister à partir du premier juillet.

Evgueni Prigojine affirme qu'aucun de ses hommes, ou quasiment aucun, n'était prêt à cela. Parce qu’ils risquaient d'être utilisés par l'armée russe comme chair à canon. Et parce que, selon Prigojine, c’est la meilleure unité de Russie et peut-être même du monde qui risquait de disparaitre. C’est l’explication de la chevauchée des hommes de Wagner vers Moscou samedi. Prigojine voulait sauver son armée, qui est aussi son assurance vie.

Il était censé s'exiler en Biélorussie, c’est ce qui avait été annoncé samedi. Il ne serait pas poursuivi s’il quittait la Russie pour s'installer chez le petit voisin de Biélorussie. Lundi, des médias russes ont affirmé qu’il avait été aperçu dans un hôtel de Minsk, la capitale, mais on n’a vu aucune image et l’information n'a été confirmée par aucune source indépendante ou officielle. Et en même temps, l'immunité qui lui a été promise ne semble plus d’actualité. Le parquet général de Russie a indiqué ce lundi que l'enquête le visant n'était pas close. Une façon très claire de faire savoir à Prigojine qu’il est sous la menace d’une arrestation s’il devait rester en Russie…

Nicolas Poincaré : Les premières explications d'Evgueni Prigojine - 27/06 3:30

Wagner s’enrichit en Centrafrique et massacre au Mali

Que deviennent les troupes de Wagner? Vladimir Poutine s’est adressé à elles dans une courte déclaration à la télé. Il a salué leur patriotisme et leur a proposé de choisir en trois solutions. Soit signer un contrat avec l'armée, soit rentrer chez eux, soit partir en Biélorussie. Et de fait, un média russe indépendant affirme que plusieurs camps sont déjà en cours de construction en Biélorussie, pour pouvoir accueillir les mercenaires de Wagner. Un de ses camps à lui seul pourrait accueillir 8.000 hommes. Ce qui signifie que cette armée privée va poursuivre ses activités, avec sous sans Prigojine à sa tête. Et en particulier, en Afrique.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, l’a confirmé ce lundi. Le groupe paramilitaire Wagner va continuer d'opérer au Mali et en Centrafrique, deux pays que la France a abandonnés, a précisé le ministre. Deux pays où les membres de Wagner travaillent comme instructeurs. En Centrafrique, ce sont essentiellement des trafiquants. En échange de la protection du président, ils ont mis la main sur une mine d’or dans un premier temps, puis dorénavant sur le commerce des diamants. Wagner gagne beaucoup d’argent dans ce petit pays où règne le chaos.

Au Mali, c’est différent, il n’y a pas d'argent à gagner. Au contraire, l'opération coûte cher. Prigojine entretient environ 1.500 soldats sur place, mais militairement les résultats ne sont pas là. Les miliciens de Wagner et l'armée malienne cèdent du terrain face aux islamistes. Et ils se comportent comme des brutes. Fin mars, pour ne citer qu’un exemple, ils ont attaqué la ville de Mourra. Cinq hélicoptères ont tiré sur la foule un jour de marché. Puis au sol, les soldats blancs, c'est-à-dire les hommes de Wagner, ont fait prisonniers 3.000 hommes et les ont triés. Tous ceux qui portaient des vêtements assimilés à l’islam ont été exécutés. Des femmes ont été violées, puis on a demandé aux civils de creuser les fosses communes. D'après l’ONU, ce massacre a fait 500 morts. Il ne faut pas oublier que Prigojine, l’homme qui défie Poutine, est d’abord le chef d’une bande de chiens de guerres, d’assassins, de tortionnaires et de violeurs…