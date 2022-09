Ukraine: les prorusses annoncent des référendums d'annexion, Kiev promet de "liquider la menace"

Après l'annonce de référendums sur l'annexion par la Russie de la part des régions séparatistes de Donetsk et de Lougansk, dans l'est de l'Ukraine, et de Kiev a répliqué en promettant de "liquider" la "menace" russe.

L'Ukraine a promis ce mardi de "liquider" la "menace" russe face à l'annonce de l'organisation de référendums d'annexion par Moscou des régions séparatistes de Donetsk et de Lougansk, dans l'est du pays, et de la région sous occupation russe de Kherson, dans le sud. "L'Ukraine va régler la question russe. La menace ne peut être liquidée que par la force", a écrit sur Telegram le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Andriï Iermak.

Il a dénoncé l'annonce des référendums comme un "chantage" de la part de Moscou, motivé par "la peur de la défaite", alors que les forces ukrainiennes ont repris depuis début septembre des milliers de kilomètres carrés aux troupes russes.

Un risque d'escalade majeure

Les territoires séparatistes prorusses de la région du Donbass vont organiser des référendums pour intégrer la Russie du 23 au 27 septembre, ont rapporté ce mardi leurs autorités et agences de presse officielles. Ces scrutins auront lieu dans les régions de Donetsk et de Lougansk, dont le président russe Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance peu avant de lancer son offensive contre l'Ukraine. Leur intégration à la Russie représenterait une escalade majeure dans le conflit.

La Russie a déjà annexé en 2014 la péninsule ukrainienne de Crimée (sud), un rattachement entériné par un référendum qui avait été précédé par une intervention militaire et qui est dénoncé comme illégal par Kiev et les Occidentaux.

C'est le chef du "Parlement" autoproclamé de la région de Lougansk, Denis Mirochnitchenko, qui a annoncé le premier les dates du scrutin mardi. "Le Conseil de la nation décide de fixer les dates du vote pour le référendum du 23 septembre au 27 septembre 2022", a-t-il déclaré, cité par le portail d'information officiel de Lougansk.

Peu après, l'agence de presse officielle de Donetsk a annoncé qu'un référendum se tiendrait dans ce territoire aux mêmes dates. Dans un message publié sur Telegram, le chef des séparatistes de Donetsk, Denis Pouchiline, a exhorté le président russe Vladimir Poutine à annexer la région après le référendum.

"Dans l'éventualité d'une décision positive (à l'annexion) lors du référendum, ce dont je ne doute pas un seul instant, je vous demande de vous pencher sur la question de l'intégration de la République populaire de Donetsk à la Fédération de Russie dans les plus brefs délais", écrit M. Pouchiline.

"Le peuple du Donbass, qui souffre depuis longtemps, mérite de faire partie de ce grand pays qu'il a toujours considéré comme sa patrie", ajoute-t-il.

Des référendums à Kherson et Zaporijjia également

Un référendum d'annexion de Kherson par la Russie a également été fixé du 23 au 27 septembre. Cette zone, dans le sud de l'Ukraine, est sous le contrôle des troupes de Moscou. "Je vous informe que conformément au décret, le référendum se tiendra du 23 au 27 septembre 2022", a indiqué le chef de l'administration d'occupation Vladimir Saldo sur Telegram, peu après que les régions séparatistes prorusses du Donbass (est) ont annoncé un scrutin similaire pour les mêmes dates. Ce même référendum aura lieu aussi dans la région de Zaporijjia, toujours dans le sud de l'Ukraine.