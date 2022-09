Russie: la superstar de la chanson Alla Pougatcheva condamne la guerre en Ukraine

C’est un coup dur pour Vladimir Poutine: la superstar de la chanson Alla Pougatcheva condamne la guerre en Ukraine.

Alla Pougatcheva, superstar de la chanson en Russie, vient de fermement condamner la guerre en Ukraine. Et c’est une très mauvaise nouvelle pour Vladimir Poutine parce que c’est peut-être la femme la plus connue de Russie. En tout cas, depuis 50 ans, la chanteuse la plus célèbre.

Elle a commencé sa carrière en 1965 sous l'ère soviétique et son succès a été constant jusqu'à aujourd'hui. Elle a vendu 250 millions de disques, elle a créé une radio qui ne diffusait que ses chansons, elle a participé à l'Eurovision, elle a fait des concerts dans le monde entier, elle a collaboré avec des chanteurs de tous les pays, par exemple Joe Dassin en France.

Les Russes savent tout de sa vie privée. Elle a été mariée avec un artiste de cirque, puis avec un cinéaste, puis avec un producteur, puis avec un chanteur qui avait 18 ans de moins qu’elle, puis avec son 5e et actuel mari. Un autre chanteur, Maxime Galkine, qui, lui, a 27 ans de moins qu’elle. Ils ont eu ensemble des jumeaux, avec ses ovocytes mais par mère porteuse, lorsqu’elle avait 64 ans. Elle a aujourd’hui 73 ans, mais en paraît beaucoup moins.

Solidaire de son mari

Et c’est par solidarité avec son mari qu’elle vient de condamner la guerre en Ukraine. Pour avoir critiqué la guerre de Poutine, Maxime Galkine a été placé par les autorités sur la liste des agents de l’étranger. Une liste infamante.

Alla Pougatcheva a alors déclaré: "Placez-moi sur la même liste. Je suis avec mon mari, qui est un patriote et un incorruptible". Sur les réseaux sociaux, elle dénonce cette guerre qui tue des soldats et qui fait de la Russie le paria du monde.

La chanteuse risque gros pour ces déclarations. Mais elle a quitté la Russie juste après le début de la guerre et vit depuis à l’étranger avec son mari. On ne sait pas dans quel pays.

Jusqu’à cette déclaration, on pouvait la penser proche du pouvoir. Elle avait soutenu l'opposant Mikhail Prokhorov à l'élection présidentielle 2012, qui était arrivé 3e en se gardant d'attaquer frontalement Vladimir Poutine. Mais elle avait aussi souvent rencontré Vladimir Poutine et avait été décorée par son premier ministre Dmitri Medvedev. C’est pour cela que c’est vraiment coup dur pour le président russe. Parce qu’il sera très difficile de cacher cette déclaration ou de faire croire qu’elle n’est pas patriote…