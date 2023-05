Volodymyr Zelensky est à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, est arrivé dimanche soir à Paris aux alentours de 21h. Il doit rencontrer Emmanuel Macron au cours d'un dîner pour évoquer "le soutien" de la France.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé dimanche soir à Paris pour un dîner à l'Elysée au cours duquel seront abordés "les besoins urgents de l'Ukraine, sur les plans militaire et humanitaire", selon la présidence française.



Après l'Italie et l'Allemagne, le président ukrainien est arrivé autour de 20h55 sur la base aérienne de Vélizy-Villacoublay et a été accueilli par la Première ministre Elisabeth Borne, avec laquelle il a échangé quelques mots en marchant sur le tarmac.

"À chaque visite, les capacités défensives et offensives de l'Ukraine s'étendent. Les liens avec l'Europe se renforcent, et la pression sur la Russie s'intensifie", a tweeté Volodymyr Zelensky à son arrivée en France.

Il est ensuite parti en voiture pour l'Elysée, où Emmanuel Macron "réaffirmera le soutien indéfectible de la France et de l'Europe pour rétablir l'Ukraine dans ses droits légitimes et défendre ses intérêts fondamentaux", a précisé l'Elysée. L'étape à Paris n'avait pas été annoncée à l'avance.

Louanges à Aix-la-Chapelle

En mini-tournée européenne, le président ukrainien a reçu dimanche en Allemagne un prix honorant sa contribution à l'unité du continent et va poursuivre à Paris ses consultations en vue de préparer une contre-offensive contre la Russie.



L'Ukraine "se bat pour les valeurs de l'Europe", ont salué dimanche plusieurs dirigeants de l'UE qui se sont rendus à Aix-la-Chapelle pour la remise au président et au peuple ukrainien du prestigieux prix Charlemagne.

"L'Ukraine incarne tout ce que l'idée européenne représente: le courage des convictions, la lutte pour les valeurs et la liberté, l'engagement en faveur de la paix et de l'unité", a déclaré Ursula von der Leyen, cheffe de la Commission européenne.



Le président ukrainien était à Rome et au Vatican samedi, où il a rencontré le pape François. L'étape allemande de M. Zelensky, la première depuis le début de l'invasion russe, avait débuté dans la matinée dans la capitale allemande.



Elle a marqué un net réchauffement des relations entre Berlin et Kiev, un temps crispées par les atermoiements du chancelier à livrer les armes réclamées par l'Ukraine.

"Je tiens à vous remercier sincèrement, Olaf, ainsi que l'ensemble du peuple allemand, pour chaque vie ukrainienne sauvée grâce à votre soutien", a ainsi lancé le dirigeant ukrainien à Olaf Scholz lors d'une conférence de presse conjointe.



"Nous vous soutiendrons aussi longtemps que nécessaire", a assuré Olaf Scholz soulignant que l'engagement de Berlin, armement compris, s'élevait jusqu'ici à 17 milliards d'euros. Soit la contribution alliée la plus importante après les Etats-Unis, selon Volodymyr Zelensky.



La présidence française n'a pas indiqué si une nouvelle aide militaire de Paris serait annoncée dimanche.