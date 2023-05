Guerre en Ukraine: Evgueni Prigojine, patron de la milice Wagner, critique violemment l'armée russe

Déjà en conflit ouvert avec la hiérarchie militaire russe, Evgueni Prigojine, le patron de la milice Wagner, accuse des soldats de l'armée régulière d'avoir fui leurs positions à Bakhmout, en Ukraine.

Une résolution de députés de la majorité sera examinée ce lundi à l'Assemblée nationale et vise à inscrire le groupe paramilitaire russe Wagner sur la liste des organisations terroristes en raison de nombreuses exactions commises par cette milice. Les députés français citent les bombardements de civils en Ukraine, les actes de barbarie en Syrie, les massacres en Afrique…

Si cette résolution est adoptée, la France mais aussi l'Europe pourrait considérer désormais Evgueni Prigojine comme un chef terroriste. En attendant, il est un personnage tout à fait à part en Russie. Il se permet ce qu’aucun autre ne peut se permettre : insulter les chefs de l'armée.

Il y a 15 jours, il s’est fait filmer au milieu d’une quinzaine de cadavres. Des hommes à lui qui étaient morts le jour même, a-t-il dit, morts parce que l'armée ne fournirait, selon lui, pas assez de munitions à sa milice. Et Prigojine, en uniforme, a insulté le chef d'état-major et le ministre de la Défense russe. Il les a traités de "politicards" et de "salauds". Et il a menacé de retirer ses hommes du front. Depuis, un accord semble avoir été trouvé pour qu’ils restent.

Il a de nouveau visé la hiérarchie militaire russe ce mardi 9 mai, assurant que des soldats de l'armée régulière russe ont fui leurs positions à Bakhmout, et l'accuse de chercher à "tromper" le président Vladimir Poutine concernant l'offensive en Ukraine. "Pourquoi l'Etat n'arrive-t-il pas à défendre le pays? (...) Si tout est fait pour tromper le commandant en chef (Vladimir Poutine), alors soit le commandant en chef vous déchirera le c.., soit ce sera le peuple russe qui sera furieux si la guerre est perdue", a lancé Evgueni Prigojine dans son habituel langage fleuri.

On l’appelle le cuisinier de Poutine

Qu’est-ce qui explique qu’il puisse se permettre de tenir tels propos? Son histoire et sa proximité avec le président russe. On l’appelle le cuisinier de Poutine parce que dans les années 90, il tenait un restaurant de luxe à Saint-Pétersbourg où Vladimir Poutine allait déjeuner tous les jours. Prigojine, à l’époque, était un voyou qui sortait de prison, condamné à dix ans pour proxénétisme et escroquerie.

Ensuite, il a suivi Poutine à Moscou, signant de nombreux contrats pour alimenter les cantines d’Etat. Il a fait fortune et investi son argent dans la création de Wagner, l’une des plus grandes armées privées du monde.

Et lorsque la guerre a commencé en Ukraine, il est devenu indispensable. Ce qui lui permet d’insulter les chefs militaires. Mais il sait aussi ne pas aller trop loin. Il n’a jamais eu un mot pour critiquer son protecteur Vladimir Poutine.

En réalité, personne ne sait à quoi joue vraiment Evgueni Prigojine. Est-ce qu’il court après la gloire, après l’argent? Est-ce qu’il se voit en successeur de Vladimir Poutine? Lui seul le sait…