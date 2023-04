"La vie pour de vrai": le nouveau film de Dany Boon et Kad Merad arrive dans les salles

Dans "Apolline Matin" ce mercredi sur RMC et RMC Story, Nicolas Poincaré revient sur la success-story de Dany Boon, dont le nouveau film avec son compère Kad Merad sort cette semaine.

Le nouveau film de Dany Boon, "La vie pour de vrai", sort ce mercredi en salle. Un film très attendu parce que c’est la reconstitution de son duo avec Kad Merad, 15 ans après la sortie de "Bienvenue chez les Ch'tis". Dany Boon en est le réalisateur. Et il joue le rôle d’un homme qui a vécu hors du monde jusqu'à 50 ans parce que son père était directeur d’un Club Med au Mexique. Finalement, cet homme découvre la vraie vie en débarquant à Paris à la recherche d’un amour de jeunesse joué par Charlotte Gainsbourg.

Une histoire un peu inspirée par la vie de Dany Boon. Il n’a pas attendu 50 ans pour venir à Paris, mais il a effectivement débarqué un jour dans la capitale venant de son Nord natal. Et ce n’est qu'à cet âge que pour la première fois, il a diné dans un restaurant, ou pris l’avion. La première fois qu’il est allé au théâtre, il était déjà acteur. Il n’avait jamais été spectateur.

Cette jeunesse dans le Nord, il la raconte dans une interview au Parisien. Il parle de son père kabyle et de sa mère chti. La famille de sa mère n’a jamais accepté cette union et, par racisme, a rejeté Dany Boon, qui à l’époque s’appelait Daniel Farid Hamidou. Il explique que c’est sans doute ce rejet qui l’a conduit à vouloir faire rire.

L’homme de tous les records

Dany Boon, c’est l’homme de tous les records. "Bienvenue chez les Ch'tis", c'est le film le plus vu de l’histoire du cinéma français avec 26 millions de spectateurs dans le monde, dont 20 millions en France. Il a dépassé "La grande vadrouille", que l’on pensait indéboulonnable.

Dany Boon a ensuite encore connu le succès avec "Rien à déclarer", "Supercondriaque” ou "La chtite famille". Des films parfois boudés par la critique mais jamais par le public.

Ces succès lui ont forcément rapporté beaucoup d’argent, par exemple 26 millions d’euros en un an en 2008. Sa fortune lui a valu des critiques, notamment dans une tribune retentissante qui lui reprochait à lui et au cinéma français d'être gavés de subvention. Il répond qu’il ne vit pas d’argent public, qu’il donne à beaucoup d’associations caritatives, que personne ne reprochait à Louis de Funès d'être riche et d’avoir un château. Dany Boon, lui, avait un yacht mais il s’est fait arnaquer et volé, à hauteur de 6 millions d’euros, lorsqu’il a fallu le réparer.

Dans la vie, à 56 ans, il a eu cinq enfants avec trois femmes. Et dans la vie, il est très copain avec Kad Merad. Son partenaire dans "La vie pour de vrai".