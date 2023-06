"Ras-le-bol des donneurs de leçon": Marion Cotillard fait polémique sur les Soulèvements de la Terre

L'actrice Marion Cotillard a adressé son soutien au collectif écologiste "Les Soulèvements de la Terre" après leur dissolution par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Un soutien qui fait polémique alors que certaines voix accusent Marion Cotillard de ne pas agir en accord avec ses prises de position.

Marion Cotillard s'engage à nouveau. L'actrice française s'émeut de la dissolution par les autorités du collectif "Les soulèvements de la Terre". "Ce qui se passe dans notre pays est extrêmement grave", a-t-elle assuré sur son compte Instagram, quelques jours après la dissolution du collectif Les Soulèvements de la Terre par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

"La dérive sécuritaire de ce gouvernement, couplée à son incapacité à nous protéger des conséquences du changement climatique, est effrayante. Aujourd’hui, dans notre pays, la liberté est en danger (...) Soutien absolu aux Soulèvements de la Terre", a assuré "La Môme".

Pour Marion Cotillard les "arrestations d'une brutalité sans nom", les "gazages lors de manifestations pacifistes et les "assignations à résidence de celles et ceux qui se battent pour l'intérêt commun", symbole de la lutte contre "les mouvements écologistes" donnent "le vertige et la nausée".

"Éco-terroristes"

Une prise de position qui n'a pas manqué de faire réagir les "Grandes Gueules" ce mardi. "J'en ai ras-le-bol de ces gens qui donnent des leçons et qui n'appliquent rien. Ça se balade en yacht avec un bilan carbone catastrophique", tacle Zohra Bitan, alors que les critiques contre Marion Cotillard, photo de l'actrice en vacances sur un yacht à l'appui, ont fleuri après sa sortie.

Dans un autre registre, le chasseur Willy Schraen déplore le soutien de l'actrice à des "éco-terroristes", reprenant à ses comptes les propos du ministre de l'Intérieur. "C'est la nouvelle inquisition de l'écologie radicale, ça soutient l'éco-terrorisme. On est dans le sectarisme écologique, il faut freiner ça tout de suite. Si des gens connus et respectables qui ont pignon sur rue arrivent à annoncer des conneries pareilles, c'est vraiment lamentable", peste sur RMC et RMC Story le président de la Fédération nationale des chasseurs.

Les doutes de l'actrice sur le 11-septembre et l'exploration de la Lune

Ce n'est pas la première fois que Marion Cotillard fait une sortie remarquée. En 2008, elle avait exprimé quelques doutes liés au 11-Septembre et à la mort de Coluche: "Je pense qu'on nous ment sur énormément de choses : Coluche, le 11 septembre. On peut voir sur internet tous les films du 11-Septembre sur la théorie du complot", avait assuré l'actrice sur Paris Première.

Dans le même extrait, l'actrice s'était aussi demandé si l'homme avait vraiment marché sur la Lune: "J'ai vu pas mal de documentaires là-dessus et ça, vraiment je m'interroge. Et en tout cas, je ne crois pas tout ce qu'on me dit, ça c'est sûr", s'était interrogé Marion Cotillard.