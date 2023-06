Lyon: quatre blessés lors d'affrontements après une manifestation pour les Soulèvements de la Terre

Quatre personnes, qui participaient à une manifestation de soutien au mouvement les Soulèvements de la Terre, ont été blessées mercredi à Lyon. Le cortège a été attaqué par des individus violents. Aucune interpellation n'a eu lieu.

Le cortège a été attaqué par plusieurs personnes. Les affrontements, violents, ont rapidement été interrompus par la police.

400 manifestants protestaient contre la dissolution du collectif quand ils ont été attaqués par une trentaine de personnes. Coups de poing, de barres de fer… Bilan, quatre blessés, dont un manifestant qui a été transporté à l'hôpital en urgence relative selon la préfecture, et aucune interpellation.

Des groupes violents

Parmi les participants, des militants présumés d’ultra-gauche et d’ultra-droite. Des mouvements impliqués dans plusieurs incidents ces derniers mois. Pourtant, les autorités l’affirment: les faits liés à ces groupes ne sont pas plus fréquents. Mais plus violents, reconnaissent des syndicats de police. Pas étonnant pour Erwan Lecoeur, sociologue spécialiste de l’extrême droite.

“On a une résurgence politique de rue qui se manifeste à travers des groupuscules très clairement d’extrême droite et qui vont montrer leur force parce qu’ils se sont réorganisés, remis en réseaux en faction, en 'fasci' puisque le terme fasciste vient de là, de ces groupes d'hommes qui allaient dans les rues pour attaquer des communistes et des socialistes à l'époque", indique-t-il.

Selon lui, la réponse doit être judiciaire. Avec des condamnations plus lourdes, mais surtout plus rapides.