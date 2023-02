Accidents de la route sous l'emprise de l'alcool: des peines trop clémentes? Des victimes témoignent

Après l'accident provoqué par Pierre Palmade, deux auditeurs des "Grandes Gueules" témoignent d'événements provoqués par des chauffards sous l'emprise de l'alcool et qui ont impacté leur vie. Ils racontent les procès qui s'en sont suivis et la clémence de la justice.

Une semaine après son grave accident de la route en Seine-et-Marne, la garde à vue de Pierre Palmade pour homicides et blessures involontaires a pris fin ce vendredi. Le procureur de Melun a requis son placement en détention provisoire. Si la justice ne retient que les blessures involontaires, Pierre Palmade risque jusqu'à trois ans de prison et 45.000€ d'amende.

Mais dans l'accident impliquant le comédien, l'une des victimes, une femme de 26 ans enceinte de six mois et demi, a perdu l'enfant qu'elle portait. Et pour l'avocat des victimes, l'enfant serait né vivant, ce qui pourrait requalifier les faits en "homicide involontaire". Dans ce cas, Pierre Palmade risque jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75.000€ d’amende. En cas de circonstance aggravante, la peine peut monter jusqu'à 7 ans de réclusion et 100.000€ d'amende.

Fauchée à 18 ans par un chauffard à 3,8 g d'alcool

Mais la justice peut être plus clémente. C'est ce qu'a constaté Rudy, victime d'un accident de voiture qui a coûté la vie à l'un de ses amis il y a neuf ans. "Celui qui nous a percuté avait 1,8 g/L de sang. Il était primo-délinquant, réserviste de la gendarmerie et il a d'abord fait quatre mois de préventive", raconte-t-il aux "Grandes Gueules". "Il me semble qu'au procès, il a été condamné à trois ans de prison avec sursis et une obligation de soins", se rappelle Rudy.

La fille de Jean-Pierre, elle, a été gravement blessée à l’âge de 18 ans, renversée par deux chauffards qui avaient 3,8 g d’alcool par litre de sang. Après un délit de fuite, ils ont fini par être interpellés, placés en dégrisement puis en garde à vue avant un passage en comparution immédiate. "Devant le juge, ils ont dit qu’ils ne s’étaient pas rendu compte qu’ils avaient renversé quelqu’un, qu’ils pensaient avoir touché un objet, une poubelle", raconte Jean-Pierre sur RMC et RMC Story.

"Le chauffeur a été condamné à un an de prison ferme, le passager à quatre mois. Le procureur a dit qu’il n’allait pas au-delà car le chauffeur avait une fille de 7 ans et que cela lui permettait d’avoir des aménagements de peine pour la voir. Le conducteur a fini par faire trois mois et demi ou quatre mois de prison au final".

"Cela détruit plusieurs vies"

Pour la fille de Jean-Pierre, sa vie a changé: "Elle était enceinte, elle a perdu son enfant. Elle a abandonné ses études parce qu’elle était défigurée et que cela a dû entraîner de nombreuses opérations maxillo-faciales. Et à cet âge-là, on ne ressort pas comme ça dans la rue. Ma vie a aussi été impactée".

"La vie des deux chauffards aussi a été impactée. Quand on fait de la prison, on n’en sort pas comme on est rentrés. Ils ont perdu leur travail aussi. Je ne les plains pas mais je sais que cela détruit plusieurs vies", ajoute Jean-Pierre.

En garde à vue, Pierre Palmade a assuré aux enquêteurs n'avoir aucun souvenir de l'accident. Une omission peut être due à la prise de drogue en amont mais qui arrive souvent lors de tels accidents. Rudy, lui non plus, ne se souvient pas des circonstances de l'accident. "La phase de l'accident, je n'en ai aucun souvenir. J'ai des souvenirs trois, quatre heures avant et après, mais je n'ai aucun autre souvenir, juste la sensation d'avoir la tête en bas", raconte-t-il aux Grandes Gueules.

Chaque année en France, l'alcool est responsable de 30% de la mortalité routière. Le risque d'être responsable d'un accident mortel est multiplié par 17,8 chez les conducteurs alcoolisés.