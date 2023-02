Ce qu'a dit Pierre Palmade aux enquêteurs lors de sa garde à vue à l'hôpital

La garde à vue de Pierre Palmade, débutée mercredi à 13h55, a été prolongée jeudi. L'humoriste a été interrogé depuis sa chambre d'hôpital après son accident de voiture vendredi dernier. Il a notamment reconnu avoir consommé de la cocaïne avant de prendre le volant.

La garde à vue de Pierre Palmade doit se terminer ce vendredi. Le comédien, responsable d'un accident de la route qui a grièvement blessé trois membres d'une famille et provoqué la mort d'un fœtus, est entendu à l'hôpital par les policiers depuis deux jours, dans le cadre d'une enquête pour homicide involontaire.

Pierre Palmade, rongé par les remords, a exprimé sa honte aux enquêteurs. Il leur a également confié sur son lit d'hôpital être ravagé d'avoir détruit des vies. Quant à l'accident en lui-même, il dit n'en avoir que très peu de souvenirs.

Cocaïne et drogue de synthèse

Le comédien a reconnu qu'il avait consommé de la cocaïne ainsi qu'une autre drogue de synthèse avant de prendre le volant. Pierre Palmade a également confirmé qu'il y avait deux passagers dans sa voiture. Deux hommes de 33 et 34 ans qui sont eux aussi actuellement en garde à vue. L'un d'entre eux aurait expliqué s'être endormi dans la voiture et ne pas connaître les circonstances de la collision.

Il affirme que c'est l'autre passager qui l'a convaincu de prendre la fuite juste après l'accident. Ce qui pourrait leur valoir à tous les deux des poursuites pour “non-assistance à personne en danger”.

Sept jours après le grave accident causé par Pierre Palmade, l'enfant de 6 ans qui se trouvait dans la voiture percutée par l'humoriste est sorti du coma jeudi après-midi. L'enfant a la mâchoire cassée et a du mal a s'exprimer, boire et s'alimenter. Le conducteur, lui, est toujours dans le coma et souffre de multiples fractures... Son pronostic vital reste engagé.