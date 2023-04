Disparition de Chloé: comment les gendarmes ont localisé la jeune femme

Disparue vendredi matin, Chloé, 20 ans, a été retrouvée, samedi, par les gendarmes dans un camping, en compagnie de son ex-petit ami, à plus d'une centaine de kilomètres de son domicile. Récit d'une recherche.

Après plus de 24 heures de recherches dans la commune de Dammartin-en-Goële en Seine-et-Marne, Chloé, jeune femme de 20 ans, a été retrouvée vivante. Elle se trouvait dans un camping près de Larzicourt (Marne) avec son ex-petit ami, à plus d'une centaine de kilomètres du domicile de la joggeuse. Il s'agit d'une fugue.

Grâce à de nombreux témoignages recueillis dans le cercle familial, amical et amoureux de la jeune fille, les enquêteurs vont découvrir que Chloé a envoyé un message à un ami via un autre téléphone. Les enquêteurs vont alors borner l'appareil et le localiser dans ce camping, en exploitant également le système de vidéosurveillance autour du lieu de disparition de Chloé.

La piste d'un téléphone

Les enquêteurs vont remarquer un véhicule, qu'ils vont localiser lui aussi dans ce camping. Sur place, les gendarmes vont retrouver la jeune fille saine et sauve. Chloé ne s’était pas rendue au club de sport comme elle en a l’habitude après son jogging. Les parents avaient alerté les gendarmes et une enquête avait été lancée, menée conjointement par la compagnie de Meaux et la section de recherches de Paris.

Selon des sources proches du dossier, la jeune femme serait partie de chez elle en raison de relations familiales compliquées et notamment des disputes fréquentes avec sa mère. Chloé lui reprocherait une forte pression sur son régime alimentaire, très surveillé en raison des compétitions de judo disputées par la jeune femme, selon les informations du Parisien. Cette pression qui toucherait aussi, selon le journal local, les relations de Chloé puisque son téléphone était relié à un cloud familial. Celui-ci permettrait à sa mère de consulter toutes ses conversations.

Pas de poursuites

Jean-Baptiste Bladier, le procureur de Senlis, a expliqué que Chloé avait déclaré qu'elle "pensait que le dispositif de recherches allait être levé" rapidement et n'avait visiblement pas pris la mesure de la situation, ce qui expliquerait qu'elle ne se soit pas signalée auprès de son entourage ou des autorités.

La jeune femme ne devrait pas être poursuivie malgré l'importance des recherches pour la retrouver. Le procureur de Senlis a ainsi expliqué qu'"il n’y a infraction que s’il y a dénonciation d’une infraction imaginaire, ce qui n’est pas le cas ici."