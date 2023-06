Bus incendiés à Aubervilliers: Clément Beaune dénonce "un acte totalement scandaleux"

Après l'incendie de 12 bus à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) dans la nuit de jeudi à vendredi, le ministre des Transports Clément Beaune dénonce sur RMC "un acte totalement scandaleux".

Pour la troisième nuit consécutive, des violences urbaines ont provoqué beaucoup de dégâts dans de nombreuses villes en France. Le mouvement de colère qui s'est déclenché après la mort de Nahel (17 ans) lors d'un contrôle de police à Nanterre est marqué par des attaques contre des mairies, des commissariats, des écoles ou encore des dépôts de bus.

"Des violences contre des bus, des écoles, des commissariats, ça ne se justifie pas, estime le ministre des Transports, Clément Beaune, dans 'Apolline Matin' ce vendredi sur RMC et RMC Story. Cette nuit a de nouveau été très difficile. Ce sont des actes de vandalisme, totalement inacceptables, injustifiables, et qui sont dirigés en réalité contre ceux qui ont le plus besoin des services publics dans les quartiers. Je veux apporter aussi mon soutien aux agents des transports publics qui ont parfois mis en sécurité les passagers. A Clamart, la nuit précédente, une rame de tram a été brûlée, c'était un guet-apens. Le conducteur et les passagers se sont mis à l'abri avec beaucoup de courage. Je rends hommage à tous ceux qui les ont secourus."

A Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ce sont des bus de la RATP qui ont été ravagés par les flammes dans la nuit de jeudi à vendredi. "Cette nuit, ça a été encore plus difficile, avec plusieurs attaques, dont une qui a abouti à l'incendie d'un garage de bus à Aubervilliers. Douze bus ont complètement brûlé. C'est un acte totalement scandaleux, qui retire du service public, qui ne se justifie en rien, dénonce Clément Beaune. Il faut être très ferme là-dessus. Je serai dans quelques instants avec Valérie Pécresse et Jean Castex à Aubervilliers. Au total, en Ile-de-France, il y a une vingtaine de bus qui ont été incendiés cette nuit."

Des bus ont été incendiés dans un dépôt RATP à Aubervilliers lors d'une nuit d'émeutes du 29 au 30 juin 2024. © BFMTV

Le trafic "fortement perturbé" en Ile-de-France

En Ile-de-France, ce jeudi soir, le trafic des bus et tramways a été stoppé à partir de 21h. Une mesure qui pourrait être reconduite ces prochains jours, alors que la circulation des transports en commun sera fortement impactée ce vendredi.

"On ne peut pas mettre en danger ni les agents, ni les usagers, explique Clément Beaune. Cela aurait été irresponsable. Ce matin, le trafic reprend progressivement. Et il sera fortement perturbé toute la journée en Ile-de-France sur le réseau de surface, les bus et les tramways, car on ne prend pas le moindre risque. Il y a des dégâts sur un certain nombre de lignes. Ce sera une réouverture partielle. On fait tout pour que le service de transport fonctionne, mais il y aura de fortes perturbations aujourd'hui. S'il y a des risques, on n'hésitera pas à prendre des mesures de précaution."