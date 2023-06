EN DIRECT Mort de Nahel: marche blanche à Nanterre après les violences, le policier devant les juges

"Quand il y a des marches, c’est une façon de canaliser la colère. Cela permet qu’on marche et qu’on parle tous ensemble. S’il n’y avait rien, ce serait pire. La parole sera toujours plus forte que la violence", explique Yazid Kherfi, fondateur et directeur de l’association Médiation Nomade, sur RMC dans Apolline Matin.

>> Plus de précisions dans notre article complet ici