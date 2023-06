"L'assaillant est arrivé vers moi": l'ex-footballeur Anthony Le Tallec raconte l'attaque d'Annecy

Présent ce jeudi sur les lieux de l'attaque au couteau qui a fait six blessés dont quatre enfants à Annecy, l'ancien footballeur Anthony Le Tallec raconte avoir vu l'assaillant se diriger vers lui, poursuivi par deux policiers.

Présent sur les lieux de l'attaque d'Annecy ce jeudi matin alors qu'il faisait son footing, l'ancien footballeur Anthony Le Tallec a raconté avoir vu l'assaillant qui a fait six blessés dont quatre enfants, lui foncer dessus.

"J'ai vu l'assaillant courir avec des flics 5-10 mètres derrière lui, qui n'arrivaient pas à l'attraper. Il est arrivé vers moi, je me suis écarté et j'ai vu qu'il a foncé tout droit sur un papy et l'a poignardé", a assuré l'ancien joueur de Liverpool sur Instagram.

"Les policiers ont fini par lui tirer dessus"

"J'ai vu les policiers arriver, je leur ai dit de lui tirer dessus. L'assaillant a frappé deux fois et les policiers ont fini par lui tirer dessus. L'assaillant est tombé et j'ai vu plus loin les enfants touchés", a ajouté Anthony Le Tallec, aujourd'hui entraîneur adjoint des U17 du FC Annecy, interrogé quelques minutes auparavant par BFMTV.

Jeudi matin, un Syrien a poignardé six personnes dont quatre enfants aux Pâquiers, un jardin public d'Annecy. Il a été interpellé dans la foulée par les forces de l'ordre. Le bilan est lourd. Quatre enfants et deux adultes ont été blessés. Trois pronostics vitaux sont engagés.