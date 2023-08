Luna Park Cap d'Agde: nouveau grave accident, un forain entre la vie et la mort

Un jeune garçon de 17 ans a trouvé la mort cet été dans un accident de manège au Luna Park du Cap d'Agde. Ce mardi, un nouvel incident s'est produit: un forain de 20 ans a été fauché par une nacelle.

Nouvel incident au Luna Park du Cap d'Agde (Hérault). Un jeune forain âgé de 20 ans a été happé par le manège sur lequel il travaillait comme l'explique ce mercredi le Midi-Libre. Le jeune homme est entre la vie et la mort après cet incident intervenu dans la nuit de mardi à mercredi aux alentours de 1h30 du matin.

Les pompiers ont expliqué au quotidien que le forain s'est fait happer par le bras qui tenait la nacelle d'un manège au niveau de la tête et souffrirait d'un grave traumatisme crânien.

Un nouvel incident qui intervient quelques semaines après la mort de Sami, un adolescent de 17 ans, le samedi 5 août lors d'un accident sur un manège à sensations. Sa mère, Angelina, avait témoigné sur RMC de son deuil et demandait "plus de contrôles, plus de sécurité au niveau des manèges".