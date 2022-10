Soirée d'Halloween: Gérald Darmanin craint des débordements et appelle les préfets à la vigilance

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a appelé les préfets à la vigilance avant la soirée d'Halloween, ce lundi. Il craint des incidents, comme ces dernières années.

Le ministre de l’Intérieur leur demande de prendre des mesures quand c’est nécessaire. Ces mesures pourraient être l’interdiction de la vente d’alcool à emporter, la restriction d’achat de liquides inflammables ou encore la possibilité d’effectuer des contrôles d’identité et des fouilles de véhicules. Il leur demande également de surveiller les réseaux sociaux, pour déceler d’éventuels appels à “commettre des exactions”.

Des précédentes éditions violentes

Halloween est une fête redoutée depuis quelques années par les forces de l’ordre et les pompiers, car les précédentes éditions ont été marquées par des débordements un peu partout sur le territoire, comme l’année dernière.

Dix-sept véhicules avaient été incendiés dans le Rhône par exemple, une dizaine dans le Bas-Rhin, et des affrontements entrent jeunes et forces de l’ordre avaient éclaté à Rennes, Orléans, Chambéry ou encore Cannes. Dans les Yvelines, 15 mineurs avaient été interpellés pour des tirs de mortiers et des jets de cocktails Molotov.