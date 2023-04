Fusillades à Marseille: la procureure se montre inquiète

Après les trois fusillades qui ont fait trois morts et plusieurs blessés à Marseille, la procureur évoque "une dynamique particulièrement inquiétante qui va se poursuivre". Quatre personnes ont été interpellées.

Une "cascade de conflits". Ce sont les mots utilisés par la procureure de Marseille, Dominique Laurens pour qualifier l’explosion des règlements de compte dans la cité phocéenne. Dans la nuit de dimanche à lundi, trois fusillades ont éclaté, faisant trois morts et plusieurs blessés, dont deux entre la vie et la mort.

Ce lundi, lors d'un point presse, Dominique Laurens s'est montrée inquiète quant à l'avenir.

"Ce n'est pas nouveau sur Marseille. C'est quelque chose qui malheureusement continue année après année. On est dans une dynamique particulièrement inquiétante et dont nous pensons qu'elle va se poursuivre," a déclaré la procureure.

Des drames qu'elle qualifie de "bains de sang", en lien avec une double logique: "celle du contrôle des territoires et celle de la vendetta, de représailles". "Nous avons saisi la police judiciaire de Marseille qui diligente trois procédures distinctes", a ajouté Dominique Laurens, pour assassinat en bande organisée, tentative d'assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs.

La procureure de Marseille a indiqué que quatre personne ont été interpellées. "ll m'est pour l'instant impossible d'en dire plus, les gardes à vue débutant." Des analyses sont en cours mais pour le moment, aucun élément n'a permis de démontrer que ces trois fusillades sont liées.

Un rajeunissement des victimes

Autre point d'inquiétude: le jeune âge des victimes. Lors de la troisième fusillade de la nuit, un adolescent de 16 ans a perdu la vie et deux autres mineurs ont également été blessés, dont un de 15 ans. Son pronostic vital est encore engagé, "il est dans un état vraiment très grave", révèle la magistrate.

Le deuxième blessé est âgé de 14 ans, "moins grièvement blessé, il avait pu se réfugier dans une rue adjacente". Selon la procureure il n'est pas connu des services de police. Ce qui n'est pas le cas des deux autres mineurs. L'adolescent tué et celui grièvement blessé étaient tout deux connus pour trafic de stupéfiants. Celui de 15 ans avait été condamné le 31 mars par un juge des enfants.

Les deux autres morts de la nuit sont âgés de 21 et 23 ans. Ils ont été touchés lors de la première fusillade, citée du Castellas, dans les quartiers populaires du nord de Marseille. "L'un d'entre eux se trouvait sur la voie publique et l'autre dans son véhicule", a précisé la procureur. Une fusillade qui s'est prolongée dans un autre quartier de la ville, vers la cité des Aygalades. Au total, six autres personnes ont été blessées dans ces tirs.

14 morts et 43 blessés depuis de début de l'année à Marseille

Marseille semble engagée dans une spirale infernale. Depuis le début de l'année, 14 personnes ont trouvé la mort dans une fusillade et 43 ont été blessées. Assassinats ciblés ou intimidations de trafiquants rivaux, le recours aux armes est de plus fréquent à Marseille, y compris pour s’en prendre à des petites mains du réseau ou leur entourage, a expliqué la préfète de police.

Depuis le début de l'année, une trentaine d'enquêtes ont été ouvertes, soit autant que sur toute l’année dernière.