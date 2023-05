Gérald Darmanin demande aux préfets d'interdire toutes les manifestations d'ultradroite

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin va demander aux préfets d'interdire tous les rassemblements d'ultradroite.

Gérald Darmanin a annoncé mardi avoir demandé aux préfets d'interdire à l'avenir toutes les manifestations de l'ultradroite, après la polémique suscitée par celle du Comité du 9-mai samedi à Paris, qui n'avait pas été interdite.

Devant les députés, le ministre de l'Intérieur a jugé, comme la Première ministre Elisabeth Borne avant lui, "inacceptable" cette manifestation de près de 600 militants d'ultradroite, dont la majorité avait le visage dissimulé, qui arboraient des croix celtiques.

Plus tôt dans la journée, la Première ministre Elisabeth Borne s'est dite choquée par les images de la manifestation d'ultradroite: "Je conçois que ces images aient pu choquer", et "je trouve assez choquantes les images qu'on a pu voir", a déclaré la Première ministre lors d'une conférence de presse à Matignon.

"Mais voilà, c'est aussi notre démocratie de garantir le droit à manifester" et "il n'y avait pas de motif pour interdire cette manifestation. Il y a un droit à manifester qui est garanti et on ne peut revenir sur ce droit que quand il y a des bonnes raisons qui sont énumérées dans la loi, par exemple des risques de troubles à l'ordre public", avait-elle ajouté.