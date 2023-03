Guyane: un gendarme tué lors d’une opération d’infiltration

Un membre du GIGN a été tué par balle samedi lors d'une opération de lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane, où forces armées et gendarmes mènent des missions régulières contre ce fléau, source de pollution et de violences dans ce territoire ultramarin.

Un gendarme du GIGN de Cayenne est mort samedi, dans le cadre d'une opération d'infiltration contre l'orpaillage illégal. Le militaire, âgé de 35 ans, pacsé et père de deux enfants, était engagé sur le site clandestin de Dorlin, au coeur de la Guyane, a détaillé à l'AFP une source proche du dossier.

En compagnie de deux autres gendarmes du GIGN, quatre militaires de l'armée et un infirmier, il s'était "fait déposer par hélicoptère en forêt afin de mener une opération d'infiltration pendant plus de 2 jours pour atteindre une base logistique" d'orpailleurs, a indiqué à l'AFP la gendarmerie.

Peu avant 6h du matin (heure locale), le groupe a été pris à partie par une bande armée. Après des échanges de tirs nourris, le gendarme, sous-officier de gendarmerie de l'antenne GIGN de Cayenne depuis 2019, a été touché par balle. Le militaire est décédé malgré les premiers secours prodigués par l'infirmier.

Identifiée, la bande armée est activement recherchée, a ajouté la gendarmerie. "Une enquête a été ouverte pour meurtre en bande organisée", a précisé de la République de Cayenne, Yves Le Clair, lors d'une conférence de presse.

Emmanuel Macron a exprimé dans un communiqué "sa grande émotion", salué "le courage et la mémoire" du gendarme. La Première ministre Elisabeth Borne a quant elle fait part de sa "tristesse" et adressé ses "condoléances à sa famille, à ses proches, ses camarades et toute la gendarmerie".

"Face à des voyous, il faudrait peut-être que l'on s'adapte en étant comme eux", a réagi de son côté l'ex-député LREM de Guyane, Lénaick Adam.

Ce n'est pas la première fois qu'un tel drame survient. En 2012, deux militaires avaient été tués et deux gendarmes grièvement blessés par balles lors d'une opération conjointe armée/gendarmerie contre des chercheurs d'or clandestins en Guyane, déjà au niveau du site de Dorlin.

Depuis 2010, l'armée a également été endeuillée dans le cadre de cette lutte par plusieurs décès de nature accidentelle.

Plus de 500 sites illégaux toujours actifs

L'armée et la gendarmerie mènent régulièrement de grandes opérations de démantèlement des sites d'orpaillage illégal dans le cadre de la mission Harpie, lancée en 2008 par Nicolas Sarkozy, alors chef de l'Etat. De fin octobre à début décembre 2022, jusqu'à 500 militaires avaient ainsi été mobilisés pendant sept semaines afin de "neutraliser" les principaux sites clandestins d'extraction d'or.

Cinquante tonnes de matériel et de denrées diverses, 30.000 litres de carburant, 12 km de tuyaux de chantier, six concasseurs, 90 groupes électrogènes, 37 quads, 15 pirogues et leurs moteurs avaient été saisis. Soit un préjudice financier d'environ 4 millions d'euros, selon la préfecture, pour les garimpeiros (terme désignant les orpailleurs brésiliens illégaux en Guyane).

Selon les chiffres d'un rapport parlementaire publié en juillet 2021, la gendarmerie de Guyane estime à 8.600 environ le nombre de mineurs clandestins, "en situation irrégulière sur le territoire" pour l'essentiel.

Quelque 500 sites d'orpaillage illégal seraient toujours actifs, selon l'Observatoire de l'activité minière (OAM), dont 150 situés au coeur du Parc national amazonien, créé en 2007 pour protéger la forêt amazonienne et sa biodiversité.

La Guyane est recouverte "à 95 % d'une forêt dense, une partie de la forêt amazonienne, qui rend les opérations de maintien de l'ordre et d'éradication du fléau de l'orpaillage illégal complexes", déplorait le rapport.

En 2022, les autorités françaises ont mené plus de 1.000 patrouilles en forêt contre l'orpaillage illégal, saisissant 59 kilos de mercure et 5 kilos d'or, selon un bilan de la préfecture.