Meurtre de Lola: la principale suspecte mise en examen

Lola, 12 ans, a été retrouvée morte vendredi dans le 19e arrondissement de Paris. Selon les résultats de l'autopsie, la jeune fille est morte asphyxiée. La princiale suspecte a été mise en examen a indiqué une source proche du dossier ce lundi.

La femme considérée comme la principale suspecte dans la mort de Lola, une collégienne de 12 ans découverte vendredi dans une malle à Paris, a été mise en examen lundi. Cette femme, âgée de 24 ans, avait été interpellée samedi matin à Bois-Colombes dans les Haut-de-Seine

Selon une source proche du dossier, elle a été mise en examen pour "meurtre de mineur de moins de 15 ans" et "viol commis avec actes de torture et de barbarie". Une information judiciaire portant sur ces deux infractions criminelles et le délit de recel de cadavre a été ouverte par le parquet de Paris, a précisé une source judiciaire.

Interpellée samedi

Le ministère public a requis le placement en détention provisoire de la femme ainsi que d'un homme, a-t-elle ajouté. Le débat devant le juge des libertés et de la détention (JLD), qui doit se prononcer sur cette question, a débuté peu après 18h00.

Cheveux brun ondulés remontés en chignon, la femme considérée comme la principale suspecte s'est présentée avec un survêtement bleu, un T-shirt gris et un sweat clair sur les épaules.

La suspecte avait été interpellée à l'aube samedi à Bois-Colombes dans les Hauts-de-Seine. Le huis clos a rapidement été prononcé pour la sérénité et la confidentialité des débats. Cette jeune femme, qui souffrirait de troubles psychiques, avait été aperçue sur les images des caméras de surveillance de l'immeuble où résidait la collégienne.