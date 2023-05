"On n’est pas en Chine": un retraité condamné à un stage de citoyenneté pour une affiche anti-Macron

Un retraité de 77 ans a été convoqué par la justice à un stage de citoyenneté pour avoir affiché une banderole "Macron on t'emmerde" devant sa maison située dans un petit village de l'Eure.

Une simple banderole pour des proportions rocambolesques. À Saint-Agnan-de-Cernières, un petit village de l’Eure de 148 habitants, un retraité de 77 ans a été condamné à effectuer un stage de citoyenneté pour avoir affiché devant sa maison une banderole hostile au président de la République Emmanuel Macron.

Selon L’Éveil normand, ce sont des gendarmes qui patrouillaient dans la zone le 30 avril dernier qui ont découvert la banderole "Macron on t’emmerde". Dans la foulée, le retraité a été convoqué à la gendarmerie et évitant la garde à vue uniquement en raison de son âge. Le parquet d’Evreux a ensuite remis au retraité une convocation pour suivre un stage de citoyenneté tandis que la banderole a été saisie et retirée.

"Un citoyen se comporte comme le chef de l’Etat, ce n’est pas une offense"

"Cela n’excède pourtant pas les limites de la liberté d’expression", juge jeudi sur le plateau des "Grandes Gueules" l’avocat Charles Consigny. "Le parquet a été bien mal inspiré de poursuivre ce retraité et lui infliger une audience. Il y a un côté ‘gaulois’ dans cette banderole qui aurait dû écarter les poursuites", ajoute-t-il lui conseillant de faire appel.

De son côté Kaouther Ben Mohamed rappelle que le président de la République lui-même avait appelé à "emmerder" les non-vaccinés en pleine campagne de vaccination contre le Covid-19. "Quand un citoyen se comporte comme le chef de l’Etat, ce n’est pas une offense. C’est le capitaine du navire qui donne l’exemple et le cap", juge-t-elle ajoutant que la justice "a fait du zèle".

"Plus rien n’est grave, c’est un outrage comme un outrage à agent", peste de son côté l’ancien policier du Raid Bruno Pomart. "Notre société a besoin d’un cadre", insiste celui qui est également maire d’un petit village.

Un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende

"On n’est pas en Chine Bruno!", lui a répondu Charles Consigny. "On est un pays libre, sympathique, un état de droit où il y a de la liberté d’expression où même les retraités ont voie au chapitre. Il n’y a pas d’exemple où trop de démocratie a tué la démocratie. En revanche, trop d’autoritarisme tue la démocratie".

"Quelle est l’opportunité d’aller emmerder justement ce vieil homme, de le déférer et de lui mettre un stage de citoyenneté? Ça, c’est totalement disproportionné, ça c’est grave contrairement à la banderole contre le Président qui est surpuissant par rapport à lui", a ajouté l’avocat.

S’il n’existe plus de délit d’offense au chef de l’Etat depuis 2013 et une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme, la banderole du retraité de l’Eure peut relever d’un "outrage à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique". Un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende.