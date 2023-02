Pierre Palmade: qu'est-ce que la détention provisoire médicalisée où va être placé l'humoriste?

La cour d'appel de Paris a ordonné lundi le placement en détention provisoire de l'humoriste Pierre Palmade. Un placement qui n'aura lieu que lorsque les médecins qui le soignent actuellement à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre après un AVC donneront leur feu-vert. Il sera alors transféré dans une structure adaptée pour une détention provisoire médicalisée.

La justice a annoncé lundi qu’elle avait décidé de placer Pierre Palmade en détention provisoire. Une décision de la cour d'appel de Paris qui fait suite au grave accident de la route que Pierre Palmade avait provoqué le 10 février sous l'emprise de la cocaïne.

Pour l'heure, l'humoriste est considéré comme détenu, mais n'a pas encore quitté l'hôpital du Kremlin-Bicêtre où il est à nouveau soigné depuis son AVC. Mais lorsque les médecins donneront leur feu vert, il effectuera une détention provisoire médicalisée. C’est une incarcération particulière au sein de la prison ou dans une unité hospitalière sécurisée.

Le détenu y reçoit des soins adaptés, explique Stéphane Barraut, secrétaire national du syndicat Ufap-Unsa Justice.

“C’est comme une aile d’hôpital avec des chambres. Bien évidemment, les portes sont fermées le cas échéant avec des barreaux aux fenêtres. On est dans une situation classique d’hôpital où le service médical côtoie la surveillance. C’est beaucoup plus pratique pour transférer un détenu s’il y a une opération, une pathologie lourde… C’est quelque chose qui est beaucoup plus lourd qu’une détention traditionnelle. Souvent, les chambres sont individuelles pour des raisons de sécurité évidemment”, détaille-t-il.