Allocation de rentrée scolaire: les députés LR veulent la transformer en un panier de fournitures

Cette allocation de rentrée scolaire bénéficie à 3 millions de familles. Mais pour la droite, il y a trop d'abus et une proposition de loi a été déposée par des députés de droite pour encadrer l'utilisation de cette allocation.

Les Républicains ont déposé au cœur de l'été une proposition de loi pour encadrer l’utilisation de l’allocation de rentrée scolaire et lutter contre la fraude. Une proposition vivement critiquée par la gauche et par le porte-parole du gouvernement Olivier Véran.

L'ARS est versée fin août, sous conditions de ressources, aux familles ayant au moins un enfant scolarisé âgé de 6 à 18 ans.

Éviter que l'allocation de rentrée scolaire serve à acheter des écrans de télé ou des téléphones portables. C’est l'objectif de cette proposition de loi, portée par Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains du Pas-de-Calais.

“Il y a des abus. Contactez les différents magasins vous verrez qu’il y a des renforts de personnel sur certains rayons Hi-fi et alcool au moment du versement de cette allocation. Ce n’est pas fait pour”, dénonce-t-il.

Une "allocation juste" selon Olivier Véran

Il propose donc de transformer cette allocation en un panier de fournitures ou en bons d'achat pour acheter des vêtements et du matériel scolaire.

“L’enjeu c’est de s’assurer de ne pas se retrouver dans des situations où on a des enfants dont les familles bénéficient de l’ARS et qui n’ont pas de vêtements neufs ou en bon état à la rentrée, qui n’ont pas le matériel pour bien suivre les cours. En faisant ça, on est sûr que cet argent sera bien dépensé. Donc ça ne devrait gêner personne”, assure-t-il.

Et pourtant, si ça gêne des élus de gauche, qui y voient une remise en cause de la capacité des parents les plus pauvres à s'occuper de leurs enfants, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, défend quant à lui une allocation juste et utile, qui bénéficie à trois millions de familles.