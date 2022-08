"Les fournitures, c'est compliqué sans la prime": l'allocation de rentrée scolaire versée ce mardi

L'allocation de rentrée scolaire, réhaussée de quelques euros dans le cadre de la loi pouvoir d'achat, doit être versée ce mardi aux parents les plus précaires. Elle doit permettre de procéder aux dépenses de septembre, notamment à l'achat de fournitures.

Elle est attendue par trois millions de familles. L'allocation de rentrée scolaire qui bénéficie cette année d'une revalorisation de 4% dans le cadre de la loi pouvoir d'achat des Français.

Elle sera versée cette fois en deux temps. Le premier versement de la CAF doit avoir lieu ce mardi 16 août: 376 euros pour un enfant à entre 6 et 10 ans, 397 euros pour un enfant de 11 à 14 ans et 411 euros pour les adolescents de 15 à 18 ans.

Le second versement doit arriver dans quelques jours: entre 15 et 16,50 euros de complément, soit les 4% de revalorisation de cette allocation.

"Je n'ai pas pu faire toutes les fournitures, ils demandent beaucoup"

Pour Séverine, qui élève seule ses deux filles de 11 et 3 ans le versement de l’allocation rentrée scolaire est bienvenue notamment pour son aînée qui rentre en 5e: "Cette prime est importante car ça permet d'acheter des fournitures scolaires à ma plus grande et de pouvoir l'habiller un minimum notamment pour les activités extra-scolaires".

"Je n'ai pas pu faire toutes les fournitures scolaires parce qu'ils demandent beaucoup. Je touche 950 euros par mois mais je paye 450 euros de loyer. J'aurais beaucoup de mal à acheter les fournitures sans cette prime", explique-t-elle.

Ce coup de pouce très attendu par les parents les plus précaires est attribué sous conditions de ressources. Ainsi pour un parent avec deux enfants à charge, il faut avoir gagné moins de 31.225 euros en 2020.