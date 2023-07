Bérangère Couillard nommée ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes

INFO RMC. Bérangère Couillard, secrétaire d’État chargée de l’Écologie et de la Biodiversité, va être nommée ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes.

Il y a les entrants, les sortants et les ministres qui changent de portefeuille. Bérangère Couillard, jusque-là secrétaire d’État chargée de l’Écologie et de la Biodiversité va être nommée ministre déléguée chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes, selon les informations de RMC. Un poste occupé depuis mai 2022 par Isabelle Lonvis-Rome.

Avant d’intégrer le gouvernement l’an dernier, Bérangère Couillard avait été réélue députée Renaissance de Gironde. Engagée dès le début sein de La République en Marche, elle est nommée référente à l’égalité entre les femmes et les hommes pour le parti, puis chargée de ces questions lors de la campagne d’Emmanuel Macron en 2022.

Plus d'informations à venir. Suivez notre direct.