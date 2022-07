Bruno Le Maire "prêt" à augmenter la remise carburant et le plafond des tickets-restaurant

Ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire se dit "prêt", ce vendredi sur RMC-BFMTV, à augmenter la remise de l’Etat sur le prix des carburants et à relever le plafond des tickets-restaurant.

L’essence et le gazole vont-ils vraiment coûter moins cher à la rentrée? En plus du geste consenti par Total (une baisse de 20 centimes par litre de septembre à novembre, puis de 10 centimes par litre de novembre à décembre), l’Etat pourrait augmenter son aide. La remise carburant, qui est actuellement de 18 centimes par litre, devait s’éteindre progressivement et être remplacée par un dispositif ciblé pour les travailleurs les plus modestes. Mais les discussions à l’Assemblée nationale ouvrent la perspective d’une remise plus importante.

"Je veux améliorer la vie quotidienne de nos compatriotes, explique Bruno Le Maire , ministre de l’Economie et des Finances, ce vendredi sur RMC-BFMTV. J’ai une enveloppe de 4,4 milliards d’euros et je ne veux pas la dépasser parce que je pense qu’elle est raisonnable et que je veux aussi faire attention à nos finances publiques. Dans ce cadre-là, je suis prêt à regarder toutes les options. Les Républicains nous disent qu’il faut aller plus loin, que la remise de 18 centimes n’est pas suffisante. Je suis prêt à regarder cela. On va en discuter à l’Assemblée nationale. Si certains veulent augmenter la remise de 18 centimes, nous pouvons l’augmenter, quitte à renoncer à d’autres aspects de notre projet pour rester dans notre enveloppe de 4,4 milliards d’euros. Nous sommes prêts à relever la remise de 18 centimes pour tenir compte des attentes des parlementaires, qui nous disent qu’il faut faire plus. Il y a une question de prolongation, de montant. Du moment que ça reste dans cette enveloppe budgétaire, tout est regardable."

"Faciliter la vie" des Français

"A la rentrée, il y a toujours des dépenses supplémentaires, ajoute Bruno Le Maire. Si certains estiment que pour soulager nos compatriotes, il est préférable d’augmenter la remise dès le mois de septembre, qui s’ajoutera à celle de Total, je suis ouvert à cette proposition." Bruno Le Maire, qui reste "très attaché à ce qu’on fasse un effort particulier pour ceux qui travaillent et les plus modestes", s’appuie aussi sur la volonté de la Première ministre Elisabeth Borne de doubler l'aide défiscalisée que peuvent verser les entreprises aux salariés pour couvrir leurs frais de carburant, relevant le plafond à 400 euros.

Le ministre de l’Economie et des Finances est dans le même état d’esprit pour les tickets-restaurant. "Un certain nombre de députés de droite et de gauche nous disent qu’il faut relever le plafond de 19 à 25 euros, explique Bruno Le Maire. Dans ces temps difficiles pour des millions de nos compatriotes, je n’ai qu’une seule ligne de conduite, leur faciliter la vie, leur rendre la vie moins chère. Je suis prêt à augmenter la valeur du plafond du ticket restaurant de 19 à 25 euros. Je trouve que c’est une bonne proposition. Ce n’est pas moi qui la propose. Elle est bonne, je la prends. "