Prix des carburants: Total annonce des baisses jusqu'à la fin de l'année

Total Energies annonce ce vendredi une baisse de 20 centimes par litre sur les prix des carburants, du 1er septembre au 1er novembre. Puis de 10 centimes du 1er novembre au 31 décembre.

Total fait un effort pour le pouvoir d'achat des Français. Le groupe annonce ce vendredi une baisse des prix des carburants dans ses stations. Du 1er septembre au 1er novembre, une réduction de 20 centimes par litre sera mise en place. Elle sera de 10 centimes par litre par la suite, du 1er novembre au 31 décembre. "Ces baisses de prix s’appliqueront dès le premier litre acheté, sans limite de montant, pour tous les carburants pétroliers vendus en stations et s’ajoutent à la remise mise en place par l’Etat", explique Total Energies dans un communiqué.

La menace d'une taxe sur les superprofits, une idée à laquelle Emmanuel Macron et certains membres du gouvernement étaient plutôt favorables, planait sur Total. "Cet engagement de TotalEnergies vient accompagner les mesures gouvernementales de soutien direct au pouvoir d’achat des Français. Notre priorité va donc aux consommateurs car nous préférons faire une contribution immédiate et directe pour nos clients, plutôt qu’une taxe indirecte qui pénaliserait nos raffineries", explique Patrick Pouyanné, le PDG de Total.

Le Maire: "Je salue la décision de Total"

"Je préfère que l’argent aille dans la poche des consommateurs, plutôt que dans la poche de l’Etat, et je préfère le geste de Total à une taxe supplémentaire dans un pays qui regorge déjà de taxes, se félicite Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie et des Finances, sur RMC-BFMTV. Je salue la décision de Total. Je pense que c’est une décision juste, forte et bonne pour les consommateurs. Il y a une négociation intense pour arriver à cette décision. J’ai aussi écouté la majorité. Certains disaient qu’il fallait que Total rende une partie de ses bénéfices aux consommateurs. J’avais dit qu’on pouvait attendre la fin de l’année, mais beaucoup de députés m’ont dit non et qu’il fallait que cet argent aille tout de suite dans la poche des consommateurs et ils ont raison. Nous avons ouvert des discussions intenses avec Total, constructives. Ce sont toujours des décisions difficiles à prendre pour une entreprise, mais je salue le sens des responsabilités du président de Total, qui a compris que les Français avaient besoin de pouvoir d’achat tout de suite."

La CMA CGM fait également un effort

Egalement dans le viseur au sujet de l'éventuelle taxe sur les superprofits, le groupe de transport maritime CMA CGM fait une démarche similaire en annonçant des nouvelles remises sur ses tarifs à partir du 1er août (jusqu'à 25% du taux de fret) et va "intensifier son effort pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages français et l'économie". "Il est essentiel que ces baisses soit répercutées sur les prix des produits destinés aux consommateurs finaux et que les services du ministère (de l'Economie et des Finances) puissent s’en assurer", souligne la CMA CGM.

"Je salue aussi la décision de CMA CGM, indique Bruno Le Maire. Elle avait fait un premier geste, comme Total. Je leur ai dit que c’était insuffisant, qu’ils devaient faire plus. CMA CGM et Total m’ont écouté. La remise massive de Total va toucher toutes les stations-services de Total. Pour CMA CGM, c’était 500 euros de remise uniquement sur un certain nombre d’activités économiques. Ce sera 750€ de remise pour tous les containers, à l’import et à l’export, pour toutes les entreprises, PME comprises."